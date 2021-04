Manolo Gaspar: "Tenemos que subir el límite salarial como sea, hay que coger esta ola"

Manolo Gaspar es la cabeza visible del Málaga, el director deportivo que ha conseguido elaborar una plantilla que tiene al club salvado deportivamente, algo que se veía muy oscuro allá por septiembre. El paleño tiene las ideas claras de hacia dónde quiere que vaya el club, pero padece la incertidumbre de la inestabilidad institucional del club. Algo atenuada, pero latente. Gaspar estuvo presente en 'La Jugada' de Canal Sur y dejó reflexiones interesantes sobre lo que hay y lo que viene en el club y el fútbol.

"La realidad es que, aunque lo estamos acariciando y lo tenemos de cara, hay que alcanzar la permanencia. Confío en la línea de trabajo y el compromiso y soy optimista con que podamos certificarlo matemáticamente. Se han visto cosas muy raras en el fútbol, pero estamos en la línea de conseguirlo", decía Manolo sobre la situación del equipo, cerca de la permanencia virtual: "Dije que era un caramelo envenenado al principio ser director deportivo, pero lógicamente ahora saboreamos el caramelo de otra manera. Era una situación difícil, asumía un trabajo que no sabía cómo afrontarlo. Estaba bien rodeado por los diferentes compañeros de las áreas del club. Ha sido muy importante su implicación. Mi corazón decía sí y mi cabeza decía que no era capaz de hacerlo. Gracias a Dios estamos aquí, pero hay mucha incertidumbre, no sabemos cómo hacer plantilla nueva. Hay una base importante, con jóvenes que se han hecho un hueco y con un año más de experiencia en la categoría. Mi objetivo es seguir dejando patrimonio para el club, hacer algo bueno y lo más digno posible. Se ha conseguido un equipo reconocible, con el que la gente se identifica y me veo con ilusión de hacer algo parecido el año que viene.

"He tenido las ideas muy claras, no podía ir a ningún sitio y esta es mi casa. Es lógico que llame la atención en otros sitios, que se saque un proyecto adelante y que se valoren con cómo se hicieron las cosas. El Marbella, supe hace poco, tiene 2.6 millones de euros de presupuesto [el Málaga tenía 2.1 millones de límite salaria], no es por comparar. A los gestores de otros clubes, directores deportivos, que ven que la ayuda de una persona le puede beneficiar pues preguntan. Te halaga que pregunten, pero no he tenido ninguna duda ni mi cabeza ha volado a ningún lugar", razonaba Manolo Gaspar para explicar cuál es la realidad del club: "La credibilidad que se ha ganado es lo más importante. Podría escribir un libro de anécdotas. Me he llevado muchos 'noes' de jugadores que pensaban que el Málaga no iba a sobrevivir, que no íbamos a ser capaces de inscribir jugadores. Ahora hay credibidlidad, transparencia, una línea a seguir. Tenemos muchas aristas o incógnitas. De quién va a ser propietario, la administración judicial, límites salariales... El Málaga todavía no sabe dónde va. Se trabaja serio, se cumple y hay un sentimiento de que, tarde o temprano, se van a conseguir cosas importantes. Tenemos que coger esta ola".

"Hay muchas cosas que condicionan", resume el director deportivo del Málaga sobre lo que influye en límite salaria: "Los sponsors van directamente al límite salarial. Esa campaña 'Jugamos de local' son pequeñas cantidades que suman. Parece una tontería, pero todo suma. Cualquier traspaso de algún jugador que nos deje dinero indirecto, otro nuestro... El Málaga es un club vendedor. No nos gustaría malvender. Pero quizá llegue el momento, si no hay público, si no hay un buen sponsor que nos patrocine, que tengamos que vender. Nos pasó el verano pasado y tenemos que estar preparados en todos los escenarios. Debemos subir el límite salarial como sea".

"Siempre estamos preparados", asevera Gaspar sobre cómo va el mercado: "Hay directores deportivos que llegan a un sitio y hacen una revolución para demostrar que trabajan y tienen controlado el mercado. Nuestra intención es tocar lo menos posbile. Los que han funcionado queremos retenerlos de alguna manera. Trabajamos en distintas posiciones, dependiend de cuántos movimientos vamos a tener y en eso debemos estar preparados. ¿Cuántas operaciones habrá? Va a depender de lo que pase. Tenemos jugadores en situaciones espciales que podrían fichar. Diría que 8-9 operaciones, por ahí. Tenemos la incertidumbre de las fichas profesionales que vamos a tener. Volvemos al límite, si no lo tenemos poderoso, para qué quiero más de 18 fichas. Si tenemos más fichas pero no tenemos más dinero tenemos que ver si nos merece la pena o no rellenarlas todas".

Agradece Gaspar el apoyo que le llega del malaguismo: "Noto por todos lados, mensajes a través de redes, que la afición está contenta. Noto mucho el cariño, aunque sé que en otro momento la tortilla dará la vuelta. Pero soy equilibrado, llevo una línea con bastante cordura. Se agradecen bastantes mensajes, te ayudan a trabajar con tranquilidad. También de muchos compañeros del gremio, directivos de otros clubes. El reconocimiento está siendo total y no sé qué contestar a veces. Está bien que la gente te reconozca. Quien trabaja en este mundo sabe lo difícil que ha sido llegar a los 48 puntos".

"Si soy sincero miro para abajo, lo hemos pasado muy mal. Celebro más un punto de distancia con el descenso que uno más cerca del play off", escapa Manolo cuando se le cuestiona si se puede pelear el ascenso: "Viendo cómo trabaja este equipo, vamos a ver qué pasa. Confío porque lo veo a diario, veo qué grupo son. El equipo siempre ha tenido un tono bueno, una línea positiva, hemos merecido más en algunos partidos, pero los equipos de arriba son muy fuertes y la diferencia es muy grande".

"La pandemia le ha beneficiado al Málaga, 100%. Ojalá no hubiera pasado, claro, pero le ha beneficiado porque todo va a menos. Los jugadores, muchos de ellos, no son conscientes de cómo ha perjudicado esto en muchos sentidos. Hay clubes a los que ha destrozado. El Albacete tiene un límite salarial de 7 millones y el Málaga 2.1. Esos equipos se ven perjudicados por la falta de público y también habrá reajustes. El Covid-19 le ha beneficiado al Málaga. El último partido con el Zaragoza con público íbamos en línea maravillosa e igual hacemos otra cosa mejor. Pero, en líneas generales, le ha beneficiado", admitía Gaspar, que acababa refiriéndose a la posibilidad de que haya público en las gradas en breve: "Si nos guiamos por Tebas es posible que terminemos con algo de público. LaLiga ha hecho un esfuerzo descomunal, con protocolos espectaculares. No tiene sentido que haya público en Segunda B y no en Primera y Segunda con estadios tan grandes, con el protocolo... Para el año que viene debe volver el público porque si no se va a notar ecoómicamente y la calidad bajará mucho. Está en el tejado del CSD, sé que Laliga lo pelea porque lo necesitamos".