Manolo Gaspar viajó a Huesca y luego se quedó trabajando

Manolo Gaspar estuvo con la expedición blanquiazul en El Alcoraz acompañando a los suyos en el polémico empate entre el Huesca y el Málaga. Pero el director deportivo blanquiazul no sólo fue a dar apoyo a su técnico y sus futbolistas. No regresó con el equipo de tierras aragonesas, no. El ejecutivo malagueño aprovechó el desplazamiento para acudir ayer a ver en vivo y en directo dos partidos más de LaLiga SmartBank.

Durante mucho tiempo una parte fundamental del trabajo de Manolo Gaspar en el Málaga consistía en carretera y manta, ir de un campo a otro en los fines de semana para ver en directo a equipos y futbolistas, en no pocas ocasiones, en Segunda División B. El ahora director deportivo, ya con otro rol y más responsabilidades, no viaja tan a menudo como le gustaría pero sí continúa haciéndolo cuando tiene ocasión. Así que estuvo Fuenlabrada-Amorebieta y el Alcorcón-Leganés.

La maquinaria de La Cueva no se detiene, y mucho menos ahora que tiene fichas disponibles y una partida económica interesante para abordar posibles refuerzos en la próxima ventana invernal si lo consideran oportuno. De hecho, hasta podría firmar ahora a algún jugador libre por la lesión de Luis Muñoz, aunque en un principio la posición del club es clara al respecto.

En la dirección deportiva entienden que es imposible encontrar un futbolista como Luis Muñoz, que le dé tanto al equipo. También tienen ganas de ver cómo se exprime la actual plantilla, la más amplia de la que ha podido disponer y con variedad y cantidad en cada posición. Sin el malagueño, uno de los capitanes, se ha podido ver más tiempo a Genaro Rodríguez, que en las dos últimas citas ha rondado el gol apareciendo por el segundo palo. También a Ramón Enríquez, del que José Alberto solo habla maravillas y cuya presencia suele sentar bien al Málaga. Hasta ha debutado Ismael Gutiérrez (algo falto de ritmo, lógicamente). No son Luis, pero ofrecen posibilidades al técnico asturiano

En la dirección deportiva también tienen pendiente terminar de resolver la situación de Alexander González. Se espera solucionar muy pronto la desvinculación del lateral derecho, internacional por Venezuela, y que se ha quedado sin sitio en el Málaga pese a que no está apartado y se le permite seguir entrenándose casi en las mismas condiciones que el resto de la plantilla.