Manolo Gaspar: "Hubo jugadores que se salieron del tiesto con una falta de humildad impresionante"

Se pidió durante días, hubo una cierta tensión y exigencia por parte de la afición tras el mal cierre de temporada. Se pedían explicaciones, muchos porqués y una respuesta clara, de frente, por parte de los dirigentes del Málaga CF. Fue Manolo Gaspar, de una manera algo atropellada, tras la presentación de su primer fichaje este año, Manolo Reina, cuando respondió a toda las respuestas de los periodistas y puso el foco en el análisis y la autocrítica.

"Soy el máximo responsable", decía el director deportivo, explicando que "lo único que que puede pedir es perdón, no hemos conseguido lo que queríamos" durante una temporada negra: "Sobre el papel, al principio con los nombres de los jugadores que teníamos, cómo quedó la plantilla... estábamos ilusionados. El arranque había creado unas expectativas maravillosas, todos pensábamos que el equipo se podía lanzar para arriba. Demostró una intensidad, una manera de jugar en casa importante, conseguimos muchos puntos y ser un equipo local de récord. Esa espectativas no han llevado después a ese ambiente falta de resultados. Por mi parte, por no saber mantener en momento determinados en las victorias. Ahí nos ha faltado liderazgo dentro del campo, experiencia y dar un golpe en la mesa cuando en los momentos buenos se necesita para mantener ese nivel. Nos ha llevado a pedir la hora. Conseguir una mejor posición que con Pellicer y mantener ese nivel que tuvimos. Ha sido un año muy largo, podría decir muchas cosas: lesiones de jugadores importantes, cambios de entrenador... Pero la responsabilidad es mía, ha sido un año horroroso. Son cosas de casa, es el fútbol, todos pensábamos con el inicio. Lo único que me queda es aprender, seguiré cometiendo errores pero intentaré no cometer los mismos errores que el año pasado. Resetear, hacer autocrítica, asumiendo lo que nos toca cada uno. No hay que darle más vueltas. Sí hacer análisis, asumir las cosas y corregir los errores e intentar no cometerlos en el futuro".

Gaspar explicaba que no tomó la iniciativa de hablar hasta ahora porque fue una decisión de todos, "ha sido un poco atropellado", reconocía, explicando que "se ha hecho cuando hemos considerado oportuno sin más, el club me ha pedido en ningún momento que salga a dar la cara; me ha costado levantarme pero aquí estamos y ya inmersos de pleno".

Sobre la planificación del pasado curso recalca que volvería a repetir en aquel momento, ya que consideraba que era lo mejor, aunque trató la particularidad y el constante cambio de límite salarial del equipo, ascendente durante el verano: "De la planificación ha habido errores, no es una planificación fácil, me voy a trás que sobre el papel teníamos un equipazo para nuestras posibilidades. Luego el fútbol te pone donde mereces. En julio nos levantaron la sanción y con 3,2 de límite salarial. Un poquito mejor y con 25 fichas. Al mes siguiente estábamos en 4,5, las instituciones que no nos han dejado de lado y les doy las gracias. Intentamos hacer un equipo con 4,5, luego en agosto se firma la de CVC y nos encontramos con 6,5, es una planificación atropellada y no sabíamos hacia donde íbamos en lo económico".

Sobre los errores cometidos durante esta campaña, mencionó varios conceptos importante en lo referente a los jugadores, destacando la falta de humildad como detonante: "Tenemos clara la línea de lo que no queremos que vuelva a pasar. Cosas extradeportivas que no han salido a la luz también. Se nos ha ido un poco de las manos. La falta de liderazgo también tiene que tirar, somos el Málaga y no puede volver a pasar. Los jugadores son conscientes que se puede mejorar. Ellos han hecho autocrítica. Se ha juntado un poco todo. Se salieron del tiesto, una falta de humildad impresionante. Eso hace que el rendimiento baje, y no ves forma de darle la vuelta. Si hubiera tenido que hacer un cuarto entrenador lo hubiera hecho. El Málaga tenía que conseguir la permanencia en ese momento final. Las decisiones siempre son por el Málaga".