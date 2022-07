Manolo Reina, baja por una "infección viral"

Cuando el Málaga facilitó la ficha del partidillo con el Atlético Malagueño sorprendió de manera poderosa que Manolo Reina no estuviese ni un solo minuto sobre el césped del campo de la Federación Malagueña de Fútbol. Este diario contactó con el club, que informó acerca de una "infección viral" sin aportar más detalles ni periodo estimado de baja. Parece que con la nueva temporada lo que no cambia son los partes confusos y las informaciones sesgadas en el apartado médico.

Hay que recordar que el guardameta de Villanueva del Trabuco estuvo representando al club en el acto de presentación de la nueva camiseta blanquiazul. Eso fue el jueves por la noche. El viernes 8 de julio hubo otra doble sesión y el Málaga no incluyó al portero entre los ausentes o lesionados (sí informó de la baja de Escassi, que era novedad). No hay estimación de baja ni se informa sobre el estado de salud de Reina. Ni siquiera se comunica si se trata de Covid o no.

No fue el único que disfrutó de minutos en este partidillo contra los pupilos de Juanfran Funes. Como era de esperar, tanto Mathieu Peybernes como Pablo Chavarría, que no cuentan para Pablo Guede, se quedaron sin jugar. Ambos futbolistas se entrenan con el grupo salvo en situaciones específicas, determinados ejercicios o estos bolos.

Tampoco jugó nada el meta Gonzalo Crettaz, que podría salir del club. Así que todos los minutos fueron para el jovencísimo Carlos López. El portero del filial sigue dando pasos de gigante hacia delante. Arturo, el otro meta de la casa que está bajo las órdenes de Guede, defendió al combinado filial.