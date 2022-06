Manolo Reina: "Tengo 37 años pero vengo con la ilusión de los chavales de 20"

Manolo Reina es el primer fichaje de la temporada 22/23 del Málaga CF. El portero fue presentado este miércoles en la sala de prensa de La Rosaleda junto a su director deportivo y amigo Manolo Gaspar. El malagueño reconoció que sólo escuchó al Málaga y que preguntó al club si podía comenzar la pretemporada antes de tiempo junto a los canteranos a los que se les adelantó el trabajo. Promete ayudar a todos y aportar esa veteranía y capitanía que le define: "Tengo 37 años pero tengo la ilusión de los chavales de 20. ilusión y ganas de trabajar".

"Para mí ha sido una decisión fácil, tenía ganas muchas ganas de venir", reconocía el trabuqueño, que sintió ya a mitad de curso que en Mallorca "se había acabado un ciclo" y que "el único sitio que me hacía ilusión era Málaga, hablé con mi representante y después todo fue fácil: era el único sitio donde me hacía ilusión venir, solo quería venir aquí, nada más".

"Soy portero y tengo que parar. Me han fichado para eso. Intentaré aconsejar y guiar a los porteros. Intentaré ayudar. Para dar ejemplo a los chavales, a los más veteranos... He venido a ayudar a quien sea. Voy a poner las cosas fáciles", explicaba Reina sobre sus funciones en esta etapa en el club, de las que reconocía que no se le ha exigido ejercer como capitán: "No se me ha comunicado así, tengo una trayectoria muy larga, y en varios equipos he sido capitán. Lo principal es ser ejemplo para que los demás se fijen. Cuando llevas tantos años en el fútbol es porque haces las cosas bien. Ayudaré a los chavales, aconsejarles en todo lo que pueda. Vengo para ayudar. Capitán o no intentaré dar ejemplo. Apoyaré a todo el que tenga que apoyar".

Sobre la pasada temporada del Málaga CF la vio con dificultad: "Desde fuera lo he vivido como todo los malaguistas. Ha sido complicado, momentos duros, ha sido una temporada difícil, pienso que hay que aprender de los errores, centrarnos en ilusionarnos todos, ahora mismo todo la gente está desilusionada. Los jugadores que estamos aquí tenemos que dar todo para que se sienta identificados con nosotros. Al final es la única manera de que todos juntos podamos conseguir algo".

"Sería un sueño volver a Primera. Yo me fui a Mallorca en Segunda B y acabé en Primera. Con ilusión y ganas se pueden conseguir muchas cosas. Lo importante es hincar los codos, trabajar, y poco a poco irá yendo todo", apuntaba el portero, que sólo entiende una forma de reenganchar a la afición: "La única manera que entienden es que vean que nos dedicamos a esto en cuerpo y alma. Que trabajamos cada día y luchamos. Esto acaba de empezar vamos viendo como avanzan las cosas. La afición, a toda esa gente no le podemos pedir nada. Tenemos que demostrar. No tengo dudas de que si damos todo estarán con nosotros. En Segunda las posibilidades pueden ser muchísimas. Todos los partidos son complicados, trabajando es como se ganan todos los partidos. Tenes que hacer la base, conocer compañeros, que vengan fichajes y luego ser un grupo fuerte y unido. Ojalá que ganemos todos pero es un poco pronto".

A los que aluden a que viene a retirarse a Málaga, Reina apunta: "Si viniera a retirarme me iría a la casa de campo. He tenido más ofertas y ni me lo he pensado. Quiero venir al Málaga porque tengo mucha ilusión. Tengo 37 años pero llevo jugando todos los años anteriores y al final, cuando llegas a una edad avanzada todo el mundo piensa, estaba retirado. Es una cosa que hay que llevar, voy a entrenar, trabajar, y estar a la altura de este club y afición. Luego que la gente juzgue".