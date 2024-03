Manu Molina, un episodio parecido al de Dioni

Manu Molina pasaba por zona mixta tras el Málaga-Intercity, partido marcado por ese susto con Dioni, que fue retirado del estadio por la ambulancia tras perder el conocimiento. El onubense sufrió un episodio similar, durante un Sporting de Gijón-UD Ibiza, en mayo de 2022. Una secuencia parecida a la vivida en La Rosaleda, golpe que sufrió de Gragera, directo al hospital y demás protocolos, sin secuelas por fortuna. "La verdad que se ha quedado en un susto. Me pasó hace dos años en Gijón y se pasa mal. No hemos asustado porque se ha quedado un rato sin conocimiento", decía Molina, que trasladó tranquilidad a la familia del delantero. "He hablado con su mujer y le he dicho que está bien, que ha sido un susto. Es lo mejor que nos ha pasado hoy, mas allá del partido y los tres puntos. Lo importante es la salud de cada uno".

"Creo que estoy mostrando mi nivel. Esa regularidad que no he tenido, la estoy teniendo ahora. Me gusta tener el balón, dar pausa, criterio; todo está yendo bien por las victorias. Cuando se gana, destacan las individualidades. El equipo ha jugado muy bien, un partido de más de 1-0. Nos vamos con los tres puntos, metemos presión a los de arriba. Y recortamos. Hace unas semanas era difícil de entender. Quedan 30 puntos, mucho por delante", decía Molina, jugador con mucho peso en un vestuario "muy contento. Eran importantes los tres pintos por los resultados de los equipos de arriba, recortas tres y nos quedamos a cinco. Pero hay que seguir. Llevamos un mes muy bueno, espectacular, todos muy bien juegue quien juegue. Estamos todos enchufados. Quedan 30 puntos. Mientras las matemáticas den, nosotros lo vamos a intentar hasta el ultimo momento".

"Esos once minutos que hemos tenidos de prolongación nos han costado. Pero se sufre. Nadie dijo que esto fuese fácil. Se ha sufrido. Nos vamos a cada con los puntos. Sabemos sufrir y es importante para los partidos que todavía nos quedan, el saber acabar los partidos. He acabado bien. Esos once minutos tuve carga en el aductor, nada importante. Entrené durante la semana y todo normal. Ahora viene un gran partido el sábado. Descansar estos días y a volver con las pilas a tope", explicaba el centrocampista, que agradecía el buen ambiente de La Rosaleda. "Hoy han venido 20.000. Es un factor a favor de cara al futuro. Somos el Málaga. Se está viendo una unión, algo muy importante. Cuando el equipo lo necesita, la gente nos empuja. Aquí los equipos parecen que vienen a disfrutar y mostrarse, nosotros sabemos que a los rivales se les tiene que hacer eterno jugar aquí".