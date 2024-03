"Ha sido gol de Nsue, al Málaga le han devuelto el penalti de Avilés en Sanlúcar"

Alejandro Sandroni, entrenador del Intercity, compareció circunspecto por la derrota. En su opinión, su equipo había merecido más pese a la victoria del Málaga CF. Y lamentó que no hubiera concedido el árbitro el tanto de Emilio Nsue, que cabeceó y Alfonso Herrero sacó al límite de la línea de gol cuando él se metía en la portería.

"Felicito al Málaga por cómo está compitiendo, por la victoria, por la gente, este club no debe estar en esta categoría. Hemos hecho un gran partido, lo teníamos donde queríamos, hemos cometido un error individual increíble y lo hemos pagado con su gol", analizaba el entrenador argentino antes de referirse a esa jugada polémica: "Y después la imagen ha sido clara, la hemos visto, creo que hemos visto todos que era gol. Lo que se le quitó al Málaga con el penalti a Avilés en Sanlúcar hoy ha vuelto. Por eso no hay que quejarse de los árbitros. Vuelven los errores y los aciertos. Lo que sí espero es que no lo paguemos siempre nosotros, el Intercity".

"La imagen está, ha sido gol", incidía Sandroni cuando se le repreguntaba por esa situación que lamentaba con anterioridad, también admitiendo que sus jugadores habían tenido algunas situaciones mejorables: "Aunque no hemos acertado después, hemos cometido errores... Pero era gol. El Málaga sólo ha tenido dos situaciones claras, en un tiro de la primera parte y otra de Roberto ante el portero, que tengo la duda de si era fuera de juego previo, no lo vi. A partir de ahí, somos el Intercity, hemos defendido muy bajo en algún momento, pero son siete años de historia contra más de 100. Hemos terminado con ocasiones y dándolo todo. Felicito a mis jugadores por cómo han jugado en un escenario así, que no es de esta categoría".