El Marbella-Málaga soñado por Granero

La aprobación del play off exprés por parte de la Federación Españaola en la Comisión Delegada que se celebró ayer fue bien acogida por parte del Marbella. Así lo ratificó en una nota de prensa emitida tras el conocimiento de la confirmación. El club expresó “su conformidad y satisfacción con la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de anunciar oficialmente la aprobación de un play off exprés como resolución del campeonato de Segunda División B. El Marbella, segundo actualmente, está a tres partidos del ascenso. En breve se intentará fijar una fecha. Serán eliminatorias a partidos únicos, en terreno neutral y sin público.

La posibilidad de un derbi provincial en Segunda con el Málaga está sobre la mesa. Y a ella se refirió Esteban Granero, en una charla en Instagram que tuvo con el cocinero malagueño Dani García. Hablaron y de los dos equipos y el mediático Pirata, que fue cariñoso con el equipo blanquiazul. “Lo que todos deseamos es que el Málaga supere los problemas que ha pasado. Es una provincia que merece dos equipos en la élite, eso sería precioso. Ojalá lo vivamos”, decía el madrileño.

De hecho, el Marbella esbozó la posibilidad de jugar en La Rosaleda en caso de un hipotético ascenso. “El Málaga ha estado sufriendo este año, le tengo un cariño increíble. He jugado allí y tiene un estadio precioso. En algún momento este año estábamos nosotros arriba y ellos abajo, y se decía si iba a bajar el Málaga y nosotros subir. Yo he jugado en Primera con el Málaga, me acuerdo que nos empataron en el Bernabéu con un golazo de Cazorla. Y también en Segunda con el Castilla, que empatamos a tres en un diluvio y marcó tres goles Salva Ballesta”, recordó la figura del cuadro marbellí.