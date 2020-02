La Rosaleda, posible casa del Marbella

Nadie sabe en qué categoría jugarán el Málaga y el Marbella la temporada que viene, pero sí hay posibles escenarios que ya se empiezan a manejar y que afectarían a ambos clubes para el curso 2020/2021. Si los blanquillos logran el ascenso a LaLiga SmartBank, necesitarán un estadio adecuado para la categoría. Están en vías de construir una nueva plaza en donde ahora mismo se sitúa el Municipal Lorenzo Cuevas. ¿Qué sucedería mientras tanto? Pues que los marbellíes no tendría más opción que desplazarse a La Rosaleda para jugar como local en Segunda División.

Lo explica todo el director general del Marbella, Héctor Morales, que habló en los micrófonos de la cadena SER: “Efectivamente, no se puede jugar en el Municipal, estamos trabajando en la solución. Estamos hablando con el Ayuntamiento para un proyecto desde hace meses. Esperemos que en las próximas semanas salga a la luz y hagamos un nuevo estadio donde está el actual y habría que buscar algún sitio. Estamos buscando alternativas para la financiación. El Ayuntamiento es el primer interesado de que si el equipo está en Segunda A, tenga un sitio donde jugar. Estamos teniendo todo su apoyo. Vamos por buen camino y pronto habrá alguna novedad. Está por cerrar, pero creo que sería de unos 15.000 espectadores. Pero no sólo es el estadio, hay que adecuarlo con plazas de aparcamiento, accesos. Algo bien hecho”.

Al principio no quiso decir el nombre, pero terminó confirmando que no tiene más salida que mudarse esporádicamente a Martiricos: “La Rosaleda es una opción, pero tenemos que hablar con el Ayuntamiento y la Diputación. Todavía no hemos iniciado las conversaciones ni tenemos nada decidido. Si finalmente se decide que es la mejor solución, pues ya hablarán los ayuntamientos para ponerse de acuerdo. No hay mucho más para poder jugar en Segunda, así que creo que tendría que ser sí o sí en La Rosaleda. Queremos quedarnos en la provincia, ya salir de Marbella es algo que no nos gusta. Jugar allí sería lo normal pero no queremos adelantarnos y hablar de algo que no está cerrado”.

Morales mostró empatía por la situación que atraviesa el Málaga en lo deportivo y le desea lo mejor:“En la distancia sentimos tristeza. No hay nada que nos hiciera más ilusión que un derbi con el equipo de Málaga. Sin saber realmente en qué estado está, deseamos que se arregle. La afición de Málaga se lo merece. Desde aquí tienen todo nuestro apoyo para lo que necesiten”.