José Luis Martí, entrenador del Leganés, aseguró en vísperas de la visita de este sábado al Málaga que se centra en el trabajo del día a día y que desconoce y no da importancia a las críticas vertidas por el juego que muestra su equipo.

"Ni las conozco, ni me importan, sinceramente. Yo veo el día a día con mis jugadores. No trabajo más allá de lo que veo en el día a día y lo que observo. Lo que converso con ellos y lo que hablo con ellos. Yo tengo la sensación de que ellos están muy tranquilos y muy convencidos de lo que están haciendo. Sabiendo que tienen una capacidad de mejora tremenda. Evidentemente nosotros también", comentó.

Asimismo se definió como una persona 'demasiado autoexigente' que siempre pide más: "Pero no podemos pedir la perfección. Eso no existe. Vuelvo a repetir. Lo he dicho más veces. Nosotros siempre seguimos la búsqueda de la pausa y la tranquilidad. De controlar muchas fases del juego a través de la posesión y del balón".

"Tenemos esa capacidad, pero nuestros jugadores son verticales. A la mínima oportunidad que pueden ir hacia adelante, se producen imprecisiones en el juego. Las asumimos, corregimos con las vigilancias defensivas y eso provoca que el equipo no sufra mucho", agregó.

Preguntado por el Málaga, su próximo rival, destacó 'las ganas y la ilusión con la que trabaja': "Es un equipo relativamente joven. Mucha capacidad de trabajo. Es un equipo ordenado. Con tres centrales y dos carrileros y luego tiene dos jugadores arriba que profundizan bien. Sobre todo tienen esa sensación, esa motivación de gente joven que tiene hambre por triunfar. Eso es lo que les hace más peligrosos".

Martí analizó las claves del choque: "Sobre todo, trabajar los espacios. Ser un equipo vertical. Que tengamos un momento de pausa, de tranquilidad cuando se produzcan las transiciones ofensivas y defensivas. También tener listas esas vigilancias cuando perdamos el balón. Porque es un equipo que ha hecho muchos goles en transición, pero también los ha recibido".

Además apuntó que no piensa todavía en los duelos directos que se avecinan, aunque ve al equipo preparado: "No me planteo otro partido que no sea el del Málaga. Físicamente, mentalmente, psicológicamente, motivacionalmente... el equipo está preparado para cualquier partido, acto, circunstancia que se produzca dentro de esta competición".