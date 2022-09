Mel dirige su primera sesión ante unos 1.000 malaguistas

El Málaga estrenó la nueva era Mel con el madrileño invitando a todo el mundo a ver su entrenamiento, tanto medios de comunicación como aficionados, que hicieron colas en el lateral de Tribuna de Martiricos mientras esperaban para ver a los blanquiazules ya con el nuevo entrenador al frente de todo. Alrededor de un millar de personas se reunió en el graderío.

“Ellos son soberanos. No soy de dar mensajes a la gente. Es el actor el que tiene que llegar al público, no al revés. Si al principio del partido hacemos bien las cosas y la gente ve algo que le transmite, van a responder. No es al público, es al vestuario”, comentó en rueda de prensa, donde también afirmó: “A mí me van a ver a alguien que viene a ayudar y me darán el beneficio de la duda . Yo quería que la gente entrase hoy, que digan lo que tienen que decir hoy, porque el sábado los de amarillos son nuestros rivales y necesitamos apoyo. El fútbol hay que sentirlo en las venas. Te pagan por hacer lo que te gusta”.

Pero la gente estaba con ganas de guasa y el ambiente fue favorable en una sesión que se prolongó hasta las 19:30 horas. Se celebraron goles, se escucharon cánticos... La sesión no fue exigente ni mucho menos, sólo una primera toma de contacto en la que los mismos jugadores aplaudieron al unísono tras la charla final de Mel. En cuanto a jugadores, atentos al estado de N’Diaye, que hizo trabajo preventivo por el golpe de Tenerife y Juande tiene un edema que le hace frenar.