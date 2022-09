Pepe Mel: "Es un gran reto y un orgullo estar en el Málaga CF"

Pepe Mel fue presentado como nuevo entrenador del Málaga CF en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda. "Antes lo he dicho. Yo esto le he vivido no muy lejos de aquí. Aquí nos conocemos todos. Entiendo que la gente quiere ver a su equipo hacer las cosas bien y en deporte importan los resultados. Cuando hablé con Manolo de lo que tengo a mi disposición le dije que creo que podemos hacer. Es un gran reto por la clasificación pero también un orgullo estar en el Málaga”, aseguró, aclarando que firma hasta final de curso sin cláusulas: "Trabajo hasta el 30 y creo que así debe ser. El club no tiene que estar atado a una persona".

“Cuando uno no está en activo, intenta estar al día. El Málaga CF es uno de los equipos que todos seguimos. Pablo no ha tenido suerte y sobre todo por una cosa como las lesiones en una misma posición. Ha sido un Málaga cambiante, con ganas de hacerlo bien pero sin suerte en momentos oportunos. Vengo a sumar, a ayudar, a poner a disposición del club mi trabajo y espero conectar con los futbolistas y que entiendan que desde hoy van a ver en mí un apoyo para guiarles en este camino, que es muy largo. Cuando un equipo en esta situación no es por algún error sino por un cúmulo de circunstancias que con paciencia seguro que se habría revertido. No creo en los proyectos porque son mentira, lo que vale es hoy, lo demás es nada", radiografió.

El objetivo del Málaga pasa por el corto plazo: "Es muy fácil, este equipo necesita limpiar la cabeza y no hay mejor remedio que lo corto. Nuestro objetivo es ganar al Villarreal B el sábado, lo necesitamos todos. Cuando uno no gana llega un momento en que la derrota te parece lo natural, eso es lo peor que te puede pasar en un vestuario. No podemos pensar más allá. Esta competición te demuestra que pueden pasar muchas cosas y nosotros tenemos que empezar por el sábado”.

Dio alguna pista de la fórmula que piensa emplear: "Nombres hay, pero ahora hacer un equipo compacto, reconocible, con automatismos, que sepa lo que es la Segunda, que aquí el más mínimo detalle hace que se decante. Pero creo que la plantilla es muy apetecible. ¿Descompensada? Desde el momento que estampo la firma, todo lo que ha pasado lo hago mío porque para eso acepto venir. Contamos con gente de valor contrastado y yo voy a trabajar con ellos para ver qué mejorar, pulir defectos, potenciar virtudes. Nada se puede hacer sin optimismo. Quiero que desde hoy los jugadores entrenen con optimismo”.

"Intentar minimizar los defectos del equipo. Aquí todos nos conocemos, todos los rivales miramos vídeos. Potenciar virtudes y este equipo las tiene, pero por circunstancias no han salido muy a menudo pero creo que estamos a tiempo. No tenemos nada que esconder, primer entreno se puede ver sin problemas. Vamos a trabajar sobre puntos que creo que son importantes. Cuando saltas al campo la Federación te ha dado un punto pero el Málaga tiene que sumar de tres en tres. Dar la cara y exponer”, continuó.

No le es extraño entrar en equipos con problemas: "Por desgracia para mí entro en los equipos siempre un poco de bombero. El Málaga no necesita ningún tipo de presentación: club, estadio, afición, esta plantilla… Como dijo Manolo, me llamaron, fueron sinceros. El Málaga está en una situación difícil, lo principal es que los futbolistas crean en mi y así poder sacarles el 100 por 100 del talento que tiene. El aficionado se va a ir contento”.

Villarreal B

“En dos días está claro que es complicado. Los futbolistas tienen que airear la cabeza, vienen de un viaje duro, de entrenar en Tenerife. Muchos jugadores se sienten responsables y ese duelo hay que pasarlo. Todos hemos tenido como Pablo momentos de que las cosas no salen y te echan. Villarreal B equipo joven y bueno, nada sencillo, pero yo quiero ver la actitud de querer ganar y agradar pero para mí el camino es muy importante, la hoja de ruta. Yo no tengo ningún problema en hablar de ascenso. Pero primero tenemos que poner los cimientos, no podemos empezar por el tejado. Ganando al Villarreal B seguiremos en descenso. Lo que hoy es blanco, mañana es negro. Tan rápido que no te das ni cuenta. Vamos a empezar a ganar partidos, empezando por el primero, que es lo importante”.

Exjugadores de Mel

“Tres futbolistas que he tenido, lo mínimo era hablar con ellos. Están preocupados, saben que no están rindiendo a la altura pero creen que lo pueden revertir. Le dije a Manolo que podemos. Para este partido el trabajo será muy pequeño pero espero que demos la nota”.

Rubén Castro

“Rubén ha estado conmigo... esta será la décima temporada, 6 en el Betis, una en el Rayo y dos en Las Palmas. A Rubén le leo entren líneas, hasta cuando hace un gesto sé lo que está pensando. Con Pablo no han tenido la suerte de que pudieran salir bien las cosas de la semana y cree que limpiar la cabeza y escuchar cosas nuevas les puede venir bien”.

Última victoria en La Rosaleda ante Mel

“Recuerdo aquel partido, no voy a decir lo que pienso del resultado, pero ojalá el sábado juguemos mucho peor y ganemos. Pero al final quien se fue contento fue quien ganó. Quiero que el futbolista de la plantilla confíe en lo que tiene alrededor. Hoy les voy a pedir que se miren, que vean los compañeros que tienen, los futbolistas que hay".

Críticas

“A mí me van a ver como a alguien que viene a ayudar y me darán el beneficio de la duda. Yo quería que la gente entrase hoy, que digan lo que tienen que decir hoy, porque el sábado los de amarillos son nuestros rivales y necesitamos apoyo. El fútbol hay que sentirlo en las venas. Te pagan por hacer lo que te gusta. Los aficionados son soberanos. No soy de dar mensajes a la gente. Es el actor el que tiene que llegar al público, no al revés. Si al principio del partido hacemos bien las cosas y la gente ve algo que le transmite, van a responder. No es al público, es al vestuario".

Juego

“Cada entrenador… lo que para mí es jugar bien, a lo mejor para otro no lo es. Me gusta un equipo que presione, recupere, esté en campo rival y sepa manejar el balón. Pero no voy a ir contra la naturaleza de los futbolistas, tonto no soy para tirar piedras sobre mi tejado. Por desgracia para mí, y sobre todo para el Málaga, no tenemos tiempo, no podemos permitirnos el lujo de no pelear desde el primer momento porque el sábado no tenemos un amistoso”.

Penalti a Juanfran

“Sé lo mismo que ustedes, el club ha hecho lo que tenía que hacer. Hagas lo que hagas, los tres puntos se quedaron en Tenerife. Intentar cambiar la suerte, eso se hace con trabajo y optimismo. Las quejas no nos van a dar un solo punto. El club defiende sus intereses pero los futbolistas tienen que ponerse a pensar en el siguiente partido”.