Mel deja entrever cambios en el once del Málaga CF en Oviedo

El Málaga tiene algunas dudas para el partido de Oviedo. Los problemas físicos limitan las opciones de Pepe Mel por un lado, mientras que por otro el overbooking en el centro del campo también le va a llevar a dejar fuera del once a jugadores de su agrado y que están respondiendo a la perfección. Paralelamente, confía en que Lumor esté en la expedición con normalidad y pueda ayudar al equipo.

"Hay pocas posibilidades de que puedan estar en Oviedo tanto Hervías como Gallar", espetó Mel ante los medios, donde analizó la situación propia y del rival del lunes. El madrileño avisó: "No puedo poner lo que no hay, tengo que usar los futbolistas que tengo, intentaremos hacerlo lo mejor posible. No me gusta inventar, pero ante esas bajas que nos condicionan la forma de jugar, habrá que hacer algo".

Por algo parecido Mel tuvo que hacer debutar a Cristian con el primer equipo, su tercer debutante. ¿Habrá un cuarto en Oviedo?: "Que debuten no es lo importante, sino que permanezcan, no ser flor de un día. Moussa es una pena, porque estará fuera unos meses y no quiero que la gente se olvide de él porque tiene cualidades. Cristian ha entendido lo que pedimos, lo que queremos, los automatismos. Estuvo bien en el debut en casa. Los chicos saben que tienen un cuerpo técnico al que no le tiembla el pulso, porque además revitaliza el club y a la gente de la cantera".

La banda derecha es la mayor preocupación ahora. "En Leganés pusimos Bustinza por detrás de Juanfran, últimamente también Febas puede partir desde ahí. La premisa, juegue el que juegue, es que hagamos el campo más ancho posible y luego pisar área. Ante el Lugo hicimos tres goles no porque el delantero estuviera en el área, sino porque la pisábamos con más gente, tres o cuatro jugadores. Con esa premisa, da igual el que esté".

En el centro del campo se producirá el regreso de N'Diaye, que atendiendo a Mel en su intervención, puede suponer el regreso al banquillo de Ramón Enríquez: "Cada partido es una historia complicada y diferente Estoy encantado con Ramón, es un futbolista de buen nivel que nos está ayudando y nos va a ayudar mucho, lo hizo bien ante Villarreal y Lugo. Pero las circunstancias diferentes, no importa el once inicial, también los que entran después influyen en el resultado de forma clara. Ramón entra, sale, pero su fiabilidad es mucha y nos da tranquilidad y garantías".