Mercado Málaga CF: Iván Jaime, mejor jugador joven de la Liga de Portugal

El malagueño Iván Jaime, centrocampista del FC Famalicão , fue elegido Jugador Joven del Año de la Liga Portugal bwin 2022-23, en una encuesta realizada por los entrenadores y capitanes que juegan en la competición. El español, de 22 años y nacido en Málaga, se mostró decisivo en el camino de los famalicenses a lo largo de la temporada, habiendo sido titular en 21 de los 24 partidos en los que participó, en un total de 2018 minutos disputados.

"Además del virtuosismo que mostró en el equipo dirigido por João Pedro Sousa, Iván Jaime anotó nueve goles y tres asistencias, siendo responsable de 117 ataques para el equipo, en la que fue su tercera temporada al servicio del FC Famalicão", razonaba la propia competición portuguesa para explicar los motivos por los que el jugador crecido en la cantera del Málaga fue elegido con este premio. Entre todas las competiciones, alcanzó 11 goles y cinco asistencias, cifras muy respetables.

“Al Málaga siempre le estaré agradecido, aunque mi salida no fue como me hubiese gustado. Cuando quise probar fuera, mi agente me dijo que un club de Primera de Portugal estaba interesado. El proyecto que me presentaron me gustó, un club serio que peleaba por jugar en Europa. Y yo necesitaba un cambio. No tenía miedo de salir al extranjero, quería vivir experiencias nuevas y eso creo que me ha formado no sólo como jugador, sino como persona”, explicaba en As el jugador criado en La Luz sobre lo que su supuso su marcha.

El Málaga está pendiente de la situación de Jaime, con contrato con el Famaliçao pero en el mercado. Porto, Sporting de Portugal y Wolverhampton son los clubes que se han interesado por el malagueño. El Málaga percibiría un porcentaje de su traspaso, un 3.5% por haber jugado desde los 12 hasta los 19 años en la Academia más otra cantidad que le corresponde del acuerdo de traspaso firmado en su momento.