Fichajes Málaga CF: De Rubén Yáñez a Lago Junior, pasando por Kevin y "gestiones avanzadas"

Kike Pérez, director general del Málaga, estuvo en Ser Deportivos Málaga para hablar de la situación del club tras los hechos duros del pasado sábado, que volvió a condenar, sin poner paños calientes. "Para mí sí ha sido un fracaso, cada uno es libre de expresar lo que entienda por la temporada. Cualquier calificativo: terrible, desastre, fracaso... Hemos estado 41 semanas de 42 en descenso, cualquier calificativo negativo vale. La situación es complicada y por eso nosotros comentamos el otro día, la afición y los simpatizantes del club tienen ganas de saber quiénes son los cambios. Los habrá, pero tenemos que entender es que no podemos correr: por favor, paciencia; por favor confíen. Siempre hay esperanza, aunque sea muy complicado".

En la rueda de prensa de presentación de Loren se eludió hablar explícitamente de la palabra ascenso. "Ahora mismo lo que tengo claro es el momento de fragilidad como club que tenemos. Tengo como director general la responsabilidad de pegar todo esto. No estoy pensando en que ruede el balón. Estoy pensando en dar explicaciones del comunicado, de entender también qué no hicimos bien. Preocuparme en hacer una campaña de abonados que, consultando todo lo que rodea al Málaga, sea una piedra para el primer partido de la próxima temporada", proseguía Pérez.

Rubén Yáñez y Lago Junior

Además del caso de Rubén Castro, a Rubén Yáñez ya se le ha trasladado una oferta. Sporting y Leganés están interesados en él, tiene ofertas de clubes ambiciosos de Segunda. Parece quimérico que se quede, pero de momento no ha dicho que no, algo que utilizaba Kike Pérez para dar moral: "Loren se reunió con varios jugadores y el lunes empezó a hablar con agentes. Ya le hizo oferta a Rubén Yáñez y lo veo con optimismo, aunque sé lo difícil que es. Es un jugador determinante, ya que esté sopesando la posibilidad de continuar en Primera RFEF es algo, no todo es negativo. Todos no tenemos que pensar mucho más allá, sino en el ahora. El el caso de Lago Junior, esa conversación con el agente aún no había llegado: "No se ha trasladado oferta aún. Hablé con él, Loren también, pero aún no con su agente".

Kevin

"Tiene que regresar, tenía una opción obligatoria en caso de que jugara un determinado partidos de titular, a cuatro partidos se quedó, con lo cual la opción obligatoria no la tiene el Gil Vicente y el 1 de julio vuelve al Málaga".

Ramón, Juande, Manolo Reina y Genaro

"Se ha puesto en el día de ayer Loren con ellos, con los que se quedan aquí. Esa decisión la tendrán que valorar entre el entrenador y la dirección deportiva. Mi papel en el tema deportivo, una vez que como sabéis tomé la decisión de que fuera Loren, soy muy respetuoso y cada uno en su parcela, son cuestiones deportivas. No soy el profesional que va a hacer la plantilla, no tengo esa capacidad. La tuve hace años en otro club, por eso hemos contratado a un director deportivo de alto nivel. Con los que cumplen contratoserá igual, el que lo contestará será Loren", señalaba Kike Pérez, que también hablaba del regreso de Roberto, Larrubia y Lorenzo.

Fichajes hechos

"No, no hay fichajes hechos, pero sí conversaciones. Loren me comentó que ya tiene conversaciones avanzadas con algún futbolista", dijo Kike Pérez.

Jefe de Cantera

"Habrá una reestructuración en lo deportivo y las áreas del club. No te puedo decir el nombre del director de cantera porque dependerá, como algo deportivo, de Loren. Habrá que preguntarle a él si sigue Duda, no analizo eso. Quiero que él decida y por eso lo he traído", cerraba el director general