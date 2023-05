Mercado Primera RFEF: Rubén Castro, "muy por la labor de seguir" en el Málaga

En su intervención en la Cadena Ser, el director general del Málaga, Kike Pérez, habló sobre la situación de varios jugadores. Ya se informó de que había tres jugadores de los que acababan a los que el club quería renovar, cada uno con su casuística particular. Uno de ellos es Rubén Castro. El ya legendario delantero canario, a sus 41 años, aún ha mostrado un buen nivel esta temporada tan aciaga. Llegó a los 10 goles, batió registros pendientes históricos y no pareció un jugador de tanta edad. Fue de los pocos que se libró de la quema en el aquelarre del pasado sábado, incluso hubo algún grito de "Rubén, quédate".

No parece una operación sencilla porque Rubén Castro es aún un jugador de mucho cartel en Segunda División, de la que tiene todos los secretos y acumula una pila de goles. "Yo no creo que él tenga una deuda con el club. Al final yo que llegué en febrero y no lo conocía de antes realmente lo que te impacta de Rubén cómo es como profesional, como espejo para lo que queremos construir puede ser un referente absoluto", señalaba el director general sobre la situación del grancanario: "No lo doy por hecho, pero él realmente está muy por la labor por seguir. Está contento en el club, la familia es muy importante. Cuando fichas a un jugador también fichas a su familia y que la mujer y los hijos estén cómodos en su día a día suma. Es importante para que el futbolista esté bien y fuerte para afrontar cualquier temporada, que es muy dura".

Así, pues, habrá que aguardar si un jugador de la jerarquía de Rubén Castro está dispuesto a bajar un escalón con el Málaga para ser uno de los líderes del proyecto. Es de los pocos que no ha salido achicharrado de una temporada históricamente negativa.

"Es un enfermo de cuidarse y alimentarse"

El malagueño Recio, que estuvo en el programa Área Malaguista de 101 TV, dijo sobre el delantero canario que "gente cercana a él, que lo ha tenido en el vestuario, me ha dicho que para el tema de alimentarse y cuidarse es un "enfermo". Aunque eso no te garantiza no lesionarte. He tenido muchos compañeros que se cuidan mucho, hacen su prevención y todo tipo de cuidados para no lesionarse y luego la competición y los entrenamientos acaban lesionándote, pero es difícil verlo hoy en día con la exigencia que hay sobre todo en el fútbol, que un jugador no se haya perdido durante una temporada entera ni un partido ni un entrenamiento, como ha hecho Rubén".