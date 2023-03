Mercado de fichajes: Al acecho del Málaga

Como era de esperar, la situación deportiva del Málaga atrae las miradas ante la perspectiva de que en el próximo mercado de fichajes queden libres un buen montó de futbolistas de la plantilla en caso de que se produzca el descenso. Acechan clubes para adelantarse a otros competidores por algunas piezas que serán muy cotizadas en el hipotético caso de que se produzca la pérdida de categoría.

De los jugadores que el Málaga tiene en nómina con contrato en vigor, solamente cuatro seguirían ligados al club en Primera Federación: Manolo Reina, Genaro Rodríguez, Ramón Enríquez y Juande Rivas. El resto –un número importante también finaliza contrato– serían agentes libres. Elementos como Rubén Yáñez, Aleix Febas, Rubén Castro, Lago Junior...

Suenan campanas desde Tenerife. Pese a que los chicharreros todavía tienen que amarrar del todo su propia permanencia (está con 41 puntos en mitad de la tabla), parece que están activos en situaciones de mercado. Según El Día de Tenerife, los tinerfeños apostarían fuerte por hacerse con los servicios de Aleix Febas.

En un momento crucial para el Málaga, que ha tomado algo de impulso gracias a conseguir coronar contra el Leganés una racha de tres partidos sin perder, estos asuntos no sientan bien porque pueden calar en un vestuario que ahora sí parece cohesionado y convencido de que es posible lograr la permanencia.

Continúa paralelamente el club de Martiricos sin la figura de un director deportivo, que además no estará al menos hasta finales de mayo si se cumple lo que anunció el propio Kike Pérez. El director general se suele mostrar optimista y no quiere otro discurso público que no sea el de la salvación. Sin embargo, el Málaga es un sujeto pasivo en cuanto a los ecos del mercado. No puede hacer nada que evite que los demás, conociendo los detalles, anden al acecho.