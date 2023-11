El Mérida-Málaga CF cambia de fecha y Pellicer se cabrea: "Me parece muy mal"

El Mérida-Málaga CF que se debe disputar en la jornada 16 del Grupo 2 de Primera RFEF y que debía disputarse, según la fecha estipulada, el domingo 10 de diciembre, se adelanta al sábado día 9 a la misma hora, las 18:00. Ha sido una petición del equipo emeritense por motivos de seguridad por la celebración el domingo de la Patrona de la ciudad. La RFEF ha aceptado el adelanto del encuentro, que ha venido en cadena después de que el partido ante el Eldense correspondiente a la Copa del Rey oscilara del jueves 7 de diciembre al miércoles 6, festivo, a las 17:00 horas. El Málaga lo hizo para ganar tiempo de descanso para el duelo ante el Mérida, el importante de la semana, pero al final el plan se ha chafado.

"Le vamos a dar vueltas tras el sábado. Es una semana intensa, lo que más trastoca es el partido del Mérida. El fútbol es para listos. Ellos han querido cambiarlo, está montado esto así, la Federación lo permite, no puedo decir muchas cosas. Me enteré ahora, me parece muy mal", decía un Pellicer que no quería extenderse, pero que denotaba que le había sentado a cuerno quemado el cambio del partido, lo que deja sólo en dos días el espacio, de nuevo, para preparar el viaje a tierras extremeñas para medirse al equipo que dirige a día de hoy el ex malaguista Manel Ruano.

El aspecto positivo del cambio de día es que permitirá un desembarco mayor de aficionados malaguistas en Mérida. Son algo más de 400 kilómetros, unas cuatro horas de camino, y es más factible realizarlo con un partido en sábado que con uno domingo. Las peñas ya habían puesto en marcha viajes para acudir al duelo y ahora puede incrementarse el volumen de malaguistas que cojan la Ruta de la Plata para acudir a la antigua Emérita Augusta.