Míchel repite en Getafe el arranque que descendió al Málaga CF

0 puntos de 15 posibles, cinco derrotas en las cinco primeras jornadas de competición. Números que, desgraciadamente, son familiares para el Málaga. Tras perder por 3-0 en Vallecas, con gol de Falcao en su debut, el Getafe ha repetido los números que hizo el cuadro malagueño en la temporada 2017/18, la del descenso a Segunda, del que aún no se ha recuperado. Desde entonces no había un arranque.

El nexo común es José Miguel González, Míchel, que cuatro años después repite los mismos datos que hundieron al equipo malaguista al infierno de Segunda. Desde que en 1928/29 comenzara a disputarse LaLiga, sólo 12 equipos habían firmado ese arranque sin puntuar tras cinco partidos. Seis de ellos descendieron. El Getafe es el 13º. El Alavés comenzó igual que el Málaga en la temporada 2017/18, pero se salvaron los vitorianos in extremis.

El técnico del conjunto azulón declaró tener fuerzas para sacar del bache al Getafe y, cuestionado en rueda de prensa por su posición en el club que preside Ángel Torres, dejó claro que las decisiones al respecto las tienen que tomar otros. "Eso no depende de mí, igual que no depende de la directiva que el equipo gane o pierda partidos. Entre todos confeccionamos la plantilla e intentamos que las cosas vayan bien. Más allá de lo que hemos visto en estos cinco partidos, para todos es una sorpresa. Pasan muchas cosas y todas en contra. Lo demás, no depende de mí", dijo.

Míchel señaló que el campeonato "está siendo muy cruel" con el Getafe y afirmó que a su equipo todo lo que le pasa es "en su contra". Frente al Rayo Vallecano, indicó que sus jugadores entraron "bien" en el partido con un disparo al palo de Enes Ünal aunque después se torció todo con el tanto de penalti de Óscar Trejo.