Miguel Álvarez: "Si el Málaga juega 5-4-1, será difícil meterle mano"

Miguel Álvarez, entrenador del Villareal B, habló ante los medios sobre el inminente enfrentamiento con el Málaga: "Tenemos nuestras dudas porque el Málaga es un equipo con un potencial brutal. Eso da más méritos a los chicos. En los últimos partidos han cambiado a línea de cuatro y se han convertido en más ofensivos. Es un partido complicado porque tienen buenos jugadores individualmente, pero con este entrenador tienen otro poso colectivo. Creo que le ha dado solidez y consistencia. Si juegan con 5-4-1 es muy difícil meterle mano. Estamos trabajando en ello en los dos escenarios: que vengan a presionarnos alto y hacerles daño a la espalda o que se metan en bloque bajo y tengamos que abrir el tarro de las esencias”.

Agregó que para sus intereses se antoja fundamental contar con apoyos externos que igualen la presencia de malaguistas, que será numerosa: "Siempre necesitamos el apoyo de la afición. De Málaga van a venir seguro. Es viernes y Semana Santa. Creo que vendrá mucha gente. El club está haciendo lo posible para ello. Además, estamos consiguiendo que los chicos se desenvuelvan bien en campos con muchísima gente”.

Sensaciones

"Las sensaciones son buenísimas. El equipo está en buena línea y futbolísticamente hemos crecido muchísimo. Los últimos resultados nos están dando más calidad en el trabajo del día a día. Ellos son sabedores que todo pasa por casa. Le hemos cogido el tranquillo a La Cerámica y se sienten muy potentes. Además, ya saben lo que es Segunda A, donde hay que tener un respeto inmenso por todos los equipos. Llegamos con toda la ilusión del mundo y sabiendo que tenemos que competir muy bien otra vez”.

“Cuando me dicen que no parecemos un filial, para mí es el halago más grande. Hemos conseguido que chicos con un talento individual brutal y con una mentalidad un poco del ‘yo’ se metan en el juego colectivo. Creo en eso porque es lo que estos años nos ha dado muchísimo. Estamos contentos de cómo compiten en campos grandes con mucha afición”.

Importancia de las canteras

“En LaLiga SmartBank, nadie lucha por estar en medio de la tabla. 16 equipos quieren hacer promoción y subir y ocho que quieren subir directos. Es mucha carga sobre los entrenadores. Hay más rotación de entrenadores. Yo estoy en un filial seis años y no puedo hablar más que maravillas. Los chicos que suben tendrán más sentido de pertenencia. Nosotros tenemos en cantera jugadores que marcan diferencias y tienen ese sentido de pertenencia. Cuando suben se forma una mezcla con la gente veterana como Albiol, Parejo o Trigueros, pero eso hay que trabajarlo. Aquí se trabaja mucho en metodología y captación. Trabaja mucha gente joven con los niños pequeños para empezar a formarles. Cuando los ves arriba te sientes orgulloso de todo el proceso. Todo el mundo quiere estar arriba y no pisar con los pies en la Tierra. Hay que confiar en la cantera y no gastar más de lo que se tiene”.