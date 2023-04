Pellicer: "Podemos revertirlo haciendo historia"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación antes de la cita ante el Villarreal B. El entrenador del Málaga habla de hacer "historia": "Tenemos que centrarnos en el partido de mañana. Todo lo que sea pensar en el futuro no vale absolutamente para nada. El pasado ya está, es una temporada para olvidar y pese a todas las situaciones en las que estamos, podemos revertirla haciendo historia. Tuvimos una oportunidad la semana pasada, nos dolió en el alma. Veníamos de ganar al Leganés y cuando un equipo gana, el miedo a perder se reduce. La mayor motivación que tenemos es la gente, va a ir medio millar de malaguistas, tenemos que dignificar, trabajar como lo estamos haciendo en el día a día. Ojalá ganemos mañana, que es nuestra idea y haya dos o tres días de entrenamiento a puertas abiertas porque quiero que vean cómo entrena este equipo. Y lo han dicho los otros compañeros que han estado aquí y es cierto. Pensar solo en el presente, no nos queda otra porque si no vamos a sufrir el doble".

Admitió nuevamente que en Andorra fallaron, de nuevo se achaca a la ansiedad por la situación: "El otro día sabíamos que el rival nos iba a someter con el balón y nosotros no estuvimos. Sobre todo a nivel de ataque, de personalidad al tener el balón, de capacidad de reacción. Nos desgastamos muchísimo, los datos físicos están ahí y corrimos más que el rival, hicimos cosas a nivel de esfuerzo que no se vieron porque el rival te somete y te desespera. En otras situaciones tendríamos que haber actuado de otra manera. No nos vale lamentarnos. Sí nos tiene que servir de aprendizaje. Habíamos encontrado ese momento mágico ante el Leganés. Estamos con ansiedad de ganar. Podemos plantear el partido como queramos pero el rival sabe que en algún momento nos tendremos que desproteger".

Hay quien piensa que el Málaga debe ser más valiente, que peca de cobardía: "Todas las opiniones son respetables. El otro día nuestra idea era ir a apretar arriba. El otro día nos hundieron en la defensa, sólo pudimos recuperar en un par de acciones en las que nos faltó el último pase, pero no era un tema de cobardía. El rival juega y no estuvimos acertados en las situaciones de tener el balón y descansar con la pelota. Entiendo las opiniones, en el fútbol el resultado es incontrolable pero el esfuerzo sí lo podemos controlar. El otro día no fue una cuestión de actitud. No supimos tener continuidad con la pelota y eso nos generó desgaste y nos generó esa desesperación y ansiedad. Estoy cien por cien convencido de que si este partido pasado, que quiero olvidarlo cuanto antes, que si ocurra hace 15 jornadas, habría sucedido otra cosa. Nos desprotegimos, presionamos mal y aparecieron espacios intermedios, este tipo de rival te penaliza. Pero nuestra idea es ir a por el partido desde el primer momento. Los rivales también sabe que nuestra ansiedad si estamos en empate o por detrás, aparece la frustración. Nosotros tenemos que tener ese equilibrio emocional, abstraernos de todo y centrarnos en el foco, que es cada acción, cada minuto del partido".

N'Diaye

"Alfred estuvo el otro día convocado, tiene una fascitis plantar, quiso arriesgar pero también ha tenido situaciones en su historial clínico pasado. Es el momento de tener a todos al cien por cien. Lo pasado, pasado está. Ha reaccionado, está haciendo los deberes en cuanto a trabajo, lo que queremos incluso a nivel de régimen interno. No está al cien por cien".

Bustinza

"Bustinza va a estar. Tenemos la certeza de que todos están disponibles menos Alfred, es un aspecto a tener en cuenta. Duele mucho, aunque ahora no valga para nada. Da mucha rabia que no salgan las cosas porque se está trabajando con compromiso desde dentro y espero que eso salga a la luz. No hay que achacarlo a la mala suerte porque cuando uno hace eso, empeora la suerte. Trabajar muchísimo más y buscar nuestro nivel de excelencia. El otro día estuvimos suspensos, a veces hemos jugado y no hemos pasado del empate, tenemos que estar a un nivel excelso en todo porque la situación lo requiere".

Villarreal B

"Vamos a enfrentarnos al Villarreal. Yo soy de allí, de Nules, a ocho kilómetros. Es una institución a la que he visto crecer, es un ejemplo de gestión en todos los aspectos. Los hechos están ahí. Este Villarreal B viene trabajando su cantera a un nivel que es un espejo donde mirarse todos. Equipo bien trabajado, con un entrenador con muchísima experiencia, que sabe gestionar los egos individuales de chavales que en uno o dos años estarán jugando al máximo nivel al menos el 50% de ellos. Es un filial que no parece novato en la categoría. Experiencia, calidad, de los mejores a balón parado. Esperamos un partido en el que van a intentar ser dominantes, se están encontrando muy cómodos en La Cerámica. Nos vamos a encontrar un partido abierto, en el que ellos van a querer tener el balón, ser valientes. Nosotros queremos apretarles arriba, quitarles el balón y que nuestra gente de ataque se libere. Va a ser bonito para el espectador por lo que vamos a intentar ofrecer los dos equipos".

Afición

"Lo primero que les he dicho a los jugadores. Van medio millar. Llevo más de 30 años haciendo este viaje, de aquí a Villarreal. Entiendo perfectamente y es normal que la gente no crea, que dude. Nosotros tenemos que darles motivos para que crean. Tenemos que dar lo máximo porque sabemos el sacrificio económico y familiar que supone. Para nosotros es la mayor motivación, no hay más. Tenemos que dignificar esta profesión y dar el máximo. Muy pocos equipos en España en esta situación tendrían esta masa acompañando en un viaje tan largo. Les damos las gracias y esperemos poder celebrar con ellos una victoria tras el partido".