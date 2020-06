Mosquera inyecta moral al Extremadura

A cinco puntos de la salvación, a siete del Málaga y con una racha de empate contra el Elche y derrota en casa contra el Albacete desde que se reactivó la competición, el Extremadura llega a La Rosaleda con la intención de sorprender. Para ello, su entrenador Manuel Mosquera ha lanzado en la previa de su visita a la capital de la Costa del Sol un mensaje optimista, que pretende descargar de tensión a sus jugadores y prepararles para una batalla por la permanencia larga, hasta la última jornada.

"La vida es así, te da palos y al minuto te tienes que levantar y coger con fuerza lo que estabas haciendo. La vida es continuidad, soluciones, es lo que estamos haciendo nosotros. Todo está en la misma situación en la que estaba, está claro que el otro día no lo hicimos bien, nos llevamos un palo. Hemos hecho un punto de seis, quedan 27, y sin embargo hay que hacer las cinco victorias que teníamos que hacer antes. Estamos perfectamente para hacerlas, este grupo ha demostrado que en condiciones adversas ha dado la cara, ha estado siempre fuerte y ha demostrado que puede ganar en cualquier sitio. No hay pesimismo ni nada que se le pueda parecer, estamos muy fuertes. Ese partido [contra el Albacete] no nos gustó a nadie hacerlo, estamos jugando contra equipos muy fuertes", explicó el preparador.

El que fuese delantero en el propio Extremadura y también en el Deportivo de La Coruña señaló la entidad de los equipos que también pelean por evitar el descenso junto al conjunto de Almendralejo: "En este grupo no hay ni una queja, nos jugamos un reto tan mayúsuclo contra un Málaga que salió para repetir playoff, Albacete que también salió para eso, Deportivo que salió para ascender, Racing que es histórico, el Sporting y el Oviedo querían estar arriba".

"Iremos a ganar a Málaga, quedan 27 puntos, estos jugadores son fuertes mentalmente y esa alegría es la que mandamos hoy. Que sepamos contra quien jugamos, sin excusas. Podemos tener un día malo, de seis, uno, pero quedan 27. Como Albacete, Deportivo y Málaga tienen que ganar cinco para el objetivo, nosotros lo vamos a conseguir. Vamos a ir a ganar a Málaga", señaló Mosquera y añadió: "Los jugadores se merecen que crean en ellos. Entiendo los pesimismos pero no los comprendo con un equipo como nosotros que estamos contra equipos históricos y demostramos poder ganarles".

El técnico fue abordado por sus 50 partidos al frente de los extremeños: "Es imposible que yo tenga un momento complicado, no entiendo de complicaciones, entiendo de soluciones. Es un momento de mal resultado el otro día pero de trabajo continuo. Mi profesión es ganar, empatar y perder partidos. Si todo fuese maravilloso no estaríamos hablando de esta profesión. Si viene un momento malo, buscamos soluciones entre todos".

En lo referente al juego de su equipo en la derrota en su estadio frente al Albacete, el entrenador hizo autocrítica: "Lo que menos me gustó del equipo el otro día, es mi error y mi responsabilidad, haber confundido el camino una vez más. Venimos de jugar muy bien contra el Huesca, fuimos capaces de poder ganar contra el Huesca a través del balón y llegamos contra el Oviedo y nos confundimos y le pegamos todos los balones al grande del equipo. Una cosa es jugar fútbol directo para asociarnos desde ahí y otra cosa es darle al grande. Porque eso es como jugar en la calle contra el grande.Me fastidió volver a confundirnos contra el Albacete, entrar en lo que propuso el Albacete de juego subterráneo y estrategias para que no corramos y no presionemos y sacarnos de partido. No era darle al grande, era jugar, desajustar al Albacete poco a poco, sabíamos que iban a estar mal físicamente en la segunda parte y sin embargo no les desajustamos porque el balón nos quemó, no lo cogimos".

"Vamos a volver al camino. Sabemos que vamos a dar una medida fortísima porque en Elche la dimos. Siguen 27 puntos en el aire, es un reto mayúsculo, no veo ningún problema, sólo soluciones. Tenemos un camino trazado y por ahí iremos, es lo único que no me gustó", previno Mosquera.