Juankar, sobre el jeque Al-Thani: "Que vendan humo a estas horas no me vale"

Juankar es ahora mismo uno de los pesos pesados del vestuario del Málaga. El veloz futbolista madrileño repasó la actualidad en los micrófonos de SER Málaga, donde hubo mensaje para el jeque Al-Thani, al que la justicia acaba de dar su enésimo revés: "¿Los comunicados? No tengo redes sociales pero algo me han comentado. Sinceramente, no me importa. Quiero escuchar sólo cosas de gente que valore al club, a la afición, a los jugadores y a todo lo que rodea el Málaga. Que vendan humo a estas horas a mí no me vale. Puede decir lo que quiera, lo que vaya a pasar es diferente. El humo poco a poco se va a apagar. A seguir".

Acerca del ERE planteado en el club, Juankar también opinó: "Es una empresa y con esto del coronavirus casi todas las empresas han hecho lo mismo. Es algo que no podemos controlar. Ojalá no hubiese pasado, pero es un tema que nosotros los jugadores no podemos tocar. Nosotros de momento no, ha seguido todo igual. No tenemos culpa ni de eso ni de nada, son decisiones que se toman y hay que respetarlas". De la relación con el administrador, añadió: "No le preguntamos mucho porque bastantes cosas tiene ya. No le hemos preguntado nada. Tenemos que seguir centrados en jugar. De momento no hemos vuelto a reunirnos con él".

Regreso a la competición

"La verdad que un poco extraño en todo. Por el ambiente, también esas situaciones que nos han pasado en los dos partidos y que hemos tenido que remara contracorriente. Físicamente bien después del parón y con ganas de conseguir esa victoria. Sin público es muy raro todo, siempre lo he dicho que jugar en casa es jugar con uno más. Ya sabemos la afición que tenemos. Tenemos que adaptarnos a esta situación y seguir peleando por ellos aunque estén en casa viéndonos".

Del equipo

"Contra el Huesca te pones muy pronto con el marcador en contra y encima por un fallo nuestro. Los goles se los regalamos nosotros, pero el otro día en Tenerife es verdad que en la primer parte nos generaron peligro pero supimos hacer ese cambio. Sabíamos que nos iba a tocar remar a contracorriente y defender. El equipo se plantó bastante bien, creo que le equipo estuvo a gusto defendiendo. A pesar de las llegadas estábamos tranquilos.

Nueve partidos

"Tenemos muchas ganas, hemos pasado momentos peores que el de ahora y hemos sabido levantarnos. No queda otra que seguir currando, saber que podemos hacerlo y ser muy positivos. Tenemos nueve finales, queda un mes y hay que morirse en ese mes. No podemos andarnos con tonterías. Hay que pelear no sólo por nuestro futuro si no por esta ciudad. No queda otra que ponerse el escudo, sacar la espada y a morir".

Clasificación en la zona baja

"Debemos ser serios, regulares. Está todo apretadísimo. Hay que sacar el orgullo, ser un equipo. Es lo que nos queda, lo que nos va a salvar. La gente está metida, pero se nos han puesto los partidos en contra. Las decisiones arbitrales tampoco ayudan, aunque está claro que no perdemos solo por los árbitros sino por nosotros. Hay que dejar eso a un lado y coger las armas y pelear".

Vestuario

"Cualquiera que venga aquí sabe lo que es esto. El que no lo sepa, no lo vive. Este club, esta ciudad… el que no lo sepa es que no vive el fútbol. Si yo veo eso en algún compañero tendré que cogerlo y decírselo.Al final todo afecta, son pequeñas cosas que llevamos aguantando todo el año. Pero es que no nos valen las excusas, hay que apartar eso y luchar por nuestro orgullo y por el orgullo de toda la ciudad. No lo veo de otra manera".

Lesionados

"Cada uno tiene un tipo de lesión, a veces se evoluciona peor y otras mejor. Es difícil de controlar. El jugador tiene que valorar por sensaciones y con el doctor, lo bueno es que están casi ahí".

Fichas profesionales

"Es uno de los problemas de todo el año. Mira ahora, con cuatro lesionados hay que adaptarse a muchas cosas. Confío en que los compañeros se recuperen y seamos los máximos posibles. Que más nos motive eso para pelear y para ganar".

Extremadura

"No quiero pensar en que viene el Extremadura, quiero pensar en que hay que ganar sí o sí. Se tienen que ver las ganas desde que pite el árbitro, vamos a ganar".