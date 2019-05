José María Angresola, conocido en esto del fútbol como Mossa, es uno de los pesos pesados del Oviedo, rival del Málaga este próximo lunes (21:00 horas) en La Rosaleda. El veterano centrocampista compareció esta tarde en rueda de prensa de cara al duelo ante los blanquiazules, a los que respeta tanto como a sus compañeros: “Vamos a un campo donde a priori tienen que ascender directos y es de los más importantes de la categoría. No somos menos que nadie. Tenemos nuestras armas y confiamos en nosotros mismos. Estando a un gran nivel, porque lo vamos a necesitar, podemos ganar”.

El Oviedo está a dos puntos del Málaga, con 57, y a tres del play off, Mossa considera que “el nivel de la categoría ha subido. Hay más equipos que pueden optar a los puestos de arriba y hay muy buenos jugadores y mucha calidad. Cuando empieza se dice siempre que hay diez o 12 equipos que aspiran a play off y se cumple”. Es por ello que el valenciano confía en las opciones de los suyos: “Estamos convencidos de que podemos y debemos competir contra cualquiera y ese es el primer paso. Quedan 15 puntos y el que mejor esté mentalmente lo conseguirá. No hay margen de error. Cada temporada es distinta. Lo importante es que cuando llegue la última fecha tengamos posibilidades de meternos, que es el objetivo que tenemos”.