La llegada de Víctor Sánchez del Amo ha fortificado la presencia de Keidi Bare. Tres titularidades consecutivas para el centrocampista albanés del Málaga, que está ofreciendo un nivel alto con el técnico madrileño. El centro del campo comienza a moverse con el dinamismo de Bare, fichado para el filial, pero que rápidamente captó la atención de Juan Ramón Muñiz. Víctor ha realzado el hallazgo.

Keidi Bare pasó por la sala de prensa del Ciudad de Málaga e hizo un retrato de la situación del equipo y de la máxima trascendencia del encuentro del próximo lunes ante el Oviedo. "La verdad es que tenemos muchas ganas de ganar en casa. Es muy importante para nosotros y para la afición y son puntos muy importantes. Espero que las cosas salgan bien, hace demasiado tiempo que no ganamos en casa. Tenemos que trabajar bien, hacer las cosas bien. Y ganar el lunes, porque jugamos con nuestra gente y hay que dar el 100%".

"Nosotros estamos haciendo un trabajo extraordinario. Tenemos la posesión de pelota, jugamos bien, pero no encontramos el gol. Si no marcas el gol no puedes ganar, sólo nos falta el gol, el fútbol vive de eso", decía Keidi cuando se le cuestionaba por qué le falta al equipo para enganchar una racha de buenos resultados: "Tenemos que ganar sí o sí al Oviedo para estar arriba. Ya tenemos los puntos del Reus, pero este partido es muy difícil. Si fueran fáciles estaríamos primeros".

Keidi salió del partido del lunes en el Carranza en el tramo final porque la sombra de una expulsión planeaba sobre el coliseo amarillo. Ya hubo quejas tras el partido y las refrendó el albanés con más poso. "Contra el Cádiz tuvimos más del 70% de posesión y el triple de faltas que el rival, es algo que no vi nunca. Tienes la posesión y haces el triple de faltas que el Cádiz. Me sorprende, pero son cosas del fútbol, pero los árbitros se equivocan. He visto la jugada muchas veces, no hice falta, el árbitro no ve la jugada, no sé quién la vio. El árbitro quiso pitarla y nos metieron el gol del empate", decía Keidi sobre la igualada del Cádiz, que vino por una falta muy dudosa de él. Una tarjeta amarilla propició que no jugara los minutos finales: "Sí entendí el cambio, claro, el mister lo ve desde fuera y conoce a sus jugadores. También iba en función de nuestro equipo. Jugar con uno menos era malo para nosotros y a lo mejor el mister lo vio así".

"Siempre me encontré bien en el campo, ahora me encuentro más libre y cómodo, estoy muy bien con la ayuda del equipo y el cuerpo técnico. A mí me da igual, yo puedo jugar así por todo el campo, mientras juegue estoy contento. Yo no me siento solo en el campo, tengo 10 compañeros más que me ayudan", decía Keidi sobre su posición en el campo, al tiempo que destacaba el estado de su equipo: "Estamos muy bien, el equipo se ve con ganas e ilusión para este partido y seguro que vamos a dar el 100% y esperamos que la afición esté. El horario es un poco malo, un lunes, pero espero que la afición esté con nosotros".

"Lo importante es que ganemos nosotros, da igual los rivales. Si no ganamos nosotros...", afirmaba sobre las cuentas que se hacen en el vestuario: "Este punto para nosotros fue importante. Si ganamos este lunes lo hacemos bueno. El partido era muy difícil, queríamos los tres pero conseguimos uno".