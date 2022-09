Moussa y Murillo, en la primera lista de convocados de Mel con el Málaga CF

Pepe Mel ya ha dado su primera lista de convocados y que consta de 21 futbolistas. Las grandes novedades en las filas malacitanas son los centrales del Atlético Malagueño Moussa y Murillo. Uno de los dos será titular casi con toda seguridad esta tarde en el Málaga CF-Villarreal B (La Rosaleda, 18:30) ante las bajas de los cinco centrales del primer equipo: Burgos, Juande, Ramalho, Andrés Caro y el sancionado Bustinza.

Luis Muñoz, también entre los lesionados, es otro de los ausentes destacados del Málaga. Otro que no podrá estar a disposición del técnico es Haitam Abaida, citado por Marruecos sub 23.

"A mí no me duelen prendas de poner a un chaval, a todos nos han tenido que dar la oportunidad la primera vez. Me avala la experiencia pasada, las puertas están abiertas. Lo que no puedo hacer el ponerme yo, así que si tienen 17, 18 o 19 años, pues tendrán que jugar”, sostuvo Mel en su rueda de prensa previa.

La lista de convocados del Málaga CF

Manolo Reina, Juanfran, Javi Jiménez, Ramón, Aleix Febas, Fran Sol, Gallar, Chavarría, Yáñez, Hervías, Genaro, Jozabed, Escassi, N'Diaye, Villalba, Rubén Castro, Dani Lorenzo, Víctor Olmo, Loren, Moussa y Murillo.