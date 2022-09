Pepe Mel: "Mal entrenador sería si dijese que nos vale el empate"

Dos días después de ser presentado ante los medios de comunicación como nuevo entrenador del Málaga CF, Pepe Mel volvió a sentarse en la sala de prensa para analizar el estado de la plantilla y el inminente encuentro contra el Villarreal B: "Está por ver lo que soy capaz de sacar. Voy a intentar sacar el 100 por 100 de cada uno, cuando un futbolista no rinde no es fallo del jugador, es un fracaso del entrenador. Me he encontrado un vestuario muy silencioso, callado, con la cabeza agachada. No es el camino ni para el fútbol ni para la vida, se lo he dicho. La cosa va cambiando. Hay que afrontar el partido con el optimismo de que si hacemos las cosas bien vamos a sacar resultados".

"Cuando uno es profesional de cualquier deporte, yo lo fui, y no gana, no gana, pasa la línea desastrosa y mortal de acostumbrarse a perder, esa es una de las enfermedades que podía tener este Málaga y hay que cortarla, la mejor medicina es ganar. Les he marcado una ruta y una manera de hacerlo, espero haberles convencido”, continuó, dando también un mensaje de exigencia: "¿Presión? Ellos tienen que aprender, eso va en la nómina. Imagine ser entrenador entonces. No es un partido con amigos o en el colegio, es profesional. Gente que paga su dinero, gente para la que el club es como si fuera un familiar. Jugar sin presión es muy difícil, por eso algunos están destinaos a llegar a los grandes equipos y otros buenos jugadores no aguantan la presión y no llegan”.

Insistió en que sólo vale ganar: "Nunca es buen resultado cuando estás preparando la semana. Mal entrenador sería yo si diera ese mensaje. Juegue contra quien juegues y donde sea. El punto ya lo tenemos hoy, nos lo da la Federación. Además necesitamos sumar de tres en tres lo más rápido posible. No estamos para ir de punto en punto cuando aunque ganemos seguiremos en descenso".

Las bajas en la defensa y en cualquier parte se solucionarán con lo que tenga. Y eso incluye a los canteranos. "Eso es lo más sencillo. A mí no me duelen prendas de poner a un chaval, a todos nos han tenido que dar la oportunidad la primera vez. Me avala la experiencia pasada, las puertas están abiertas. Lo que no puedo hacer el ponerme yo, así que si tienen 17, 18 o 19 años, pues tendrán que jugar”, sostuvo.

En cuanto a sus experiencias con La Rosaleda, el diagnóstico es certero: "Recuerdos de venir, muchas veces con Betis, Las Palmas… La afición es ardiente, está con su equipo con poquito que le ofrezca y la prueba la tengo de la última vez que vine. Aquel partido tuvo que tener otro resultado y la gente apoyó a su equipo hasta que ganó. Aquí se respira fútbol, la ciudad es fútbol y club también".

Quiso que la gente fuera al entrenamiento a decir lo que quisiera, pero se encontró más apoyo: “Fui yo el que dije que había que abrir las puertas, que el miércoles dijeran lo que tuvieran que decir. Que no tenemos nada por lo que bajar la cabeza. Creo que resultó muy bien y han visto que la gente con nada que les den te responde. Yo no soy de cerrar las puertas porque si lo haces todo bien no tienes nada que esconder”.

Villarreal B

Del rival, tiene claro cómo juega y sus virtudes, pero no por ello se fía de lo que se puede encontrar, al contrario: ”Tienen un caramelo que le falta al resto de la competición, y es que en cualquier momento pueden tener la oportunidad de jugar en un equipo de nivel europeo. Es una entidad importante. Siempre con ese premio y motivación extra. Jugadores de mucha solvencia en diferentes registros desde el 4-4-2 con solvencia. Hemos entrenado para frenarlos y espero que salga bien”.

Estado de N'Diaye

“Espero que bien, Alfred se sabe medir y cuidar, le conozco bien de Sevilla. Sabe lo que es su trabajo , la medida que tiene que dar para estar bien, le veo bien de peso que es fundamental para él, le veo preocupado. Él y Febas estaban tocados pero creo que no tendrán problemas".

Bandas

"Voy a utilizar la plantilla, los conozco bien, me he enfrentado a todos o los he tenido yo como jugadores. Sabemos que el Villarreal usa un 4-4-2 un poco extraño con Lozano para dentro con una especie de rombo. Será el sistema que más daño les haga. Todos los jugadores son importantes porque los objetivos los ganan las plantillas y habrá tiempo para que todos estén y todos ayuden".