Mundial 2030 en Málaga: estudios de hasta 700.000 euros para atraer inversión privada

Se atraviesa un momento de cierta indefinición sobre la posibilidad de que Málaga sea una de las sedes del Mundial 2030. Teóricamente, a finales de julio deberían comunicarse las sedes del torneo que organizarán España, Portugal y Marruecos, con un preámbulo en Sudamérica para conmemorar el centenario del primer mundial de 1930. Existe el consenso para intentar que Málaga sea sede, pero que la inversión se vaya disparando por encima de los 200 millones de euros causa respeto entre las instituciones propietarias de La Rosaleda: Ayuntamiento, Diputación y Junta.

En una comparecencia en el Ayuntamiento, el alcalde Francisco de la Torre informó de que se han encargado unos estudios para ver si los inversores privados lo ven interesante. "Hemos hecho una propuesta de convenio, con unos estudios por un importe de 600.000 o 700.000 euros, para situarnos en el contexto de acción pública, como propietarios que somos las tres instituciones, con las entidades privadas que pudieran estar interesadas. En ese proceso estamos", aseguraba el primer edil malagueño. La gestión del estadio en ese punto, después de una hipotética inversión privada, es un punto importante. El presidente de la Diputación, Francis Salado, mostraba su reticencia semanas atrás a dejar el control de la instalación totalmente en la inversión privada. "Quien quiera comprarlo y pague un buen precio... Tendríamos que recuperar el valor de La Rosaleda, la inversión, para seguir haciendo nuevos proyectos en la provincia y ciudad. Pero tengo muchas dudas, no sé si es bueno, después de la historia del Málaga, que nos desprendamos de este edificio tan singular, situado, perder la titularidad y el control... No quiero tomar decisiones deportivas, pero cuando hay momentos complicados, que las decisiones no sean sólo empresariales, creo que viene bien que estén ahí las instituciones, con más cariño al club. Es más fácil que si te desprendes del edificio", asegura el también alcalde de Rincón de la Victoria.

El alcalde fue preguntado también por los plazos siguientes y no pudo ser muy preciso. "Depende del calendario que nos proponga la federación, vamos a tratar de hacerlo. Tenemos que ver si es un esfuerzo público, tenemos que valorar las demás cosas que tenemos que hacer. Igual que hablamos de vivienda hablamos también de esto. Lo importante será tener el nuevo estadio, sea para el Mundial o no. El Mundial dura unos días, pero el estadio queda ahí. Son tres propietarios, no le estoy respondiendo en términos absolutos, pero somos tres propietarios. El tema queda abierto", cerraba De la Torre. La voluntad de un estadio remodelado y de última generación que sea instalación multiusos existe, pero aún no se visualiza completamente de manera unánime.