Mundial 2030 en Málaga: La inversión en La Rosaleda puede llegar a 200 millones de euros

Puede parecer que 2030 queda muy lejos, pero no lo está tanto. La posibilidad de que Málaga sea sede de la Copa del Mundo, como fuera en 1982, del evento que coorganizarán España, Portugal y Marruecos debe cristalizar en los próximos meses, sobre junio y julio la FIFA determinará las 18 o 20 sedes finales. Las tres instituciones propietarias de La Rosaleda están embarcadas en un proyecto común.

"La Junta opina igual que Ayuntamiento y Diputación, más con el proyecto que nos vamos a embarcar con un nuevo estadio. Vamos a hacer una gran apuesta por la ciudad, un estadio que tenga su capacidad de 45.000 espectadores, un estadio moderno, esos recursos económicos se merecen un equipo en Primera División", explicó Francis Salado en Minuto 91 de 7TV: "La FIFA se fue muy sorprendida por el proyecto, por todo, por la unión de las administraciones, que da muchísima fortaleza. Vino Fernando Sanz, también un grupo de personas de la FIFA. Vieron la ciudad, que es importante, su comunicación, la capacidad de alojamiento. Hay muchos factores. Las tres administraciones se van a comprometer, independientemente de que después vengan inversores y recuperemos parte para los ciudadanos. Eso da mucha garantía y seguridad, estamos muy bien posicionado. Es junio o julio y espero que digan el "the winner is Málaga".

"Se está trabajando nada más que en la remodelación de La Rosaleda", decía Salado, en contraposición al alcalde, que días atrás dejaba abierta la posibilidad de retomar esa pastilla reservada en el PGOU Puerto de la Torre: "Hay mucha gente que opina, que en el Ciudad de Málaga se podría hacer algo, se habló de hacer un campo por el Puerto de la Torre... Por el espacio que hay y por cómo se ha presentado el proyecto, puede ser la recuperación de ese entorno de la ciudad para Málaga. También se puede dar un valor añadido si encontramos un socio que quiera invertir para construir un centro de negocios, hotelero, de ocio, que no sea sólo un estadio de fútbol. Lo que ha hecho el Real Madrid a una menor escala".

"Las 5.000 plazas de aparcamiento van donde está ahora el Anexo. La remodelación va integral, usando esa parcela. En el proyecto va el traslado del colegio [IES Guadalmedina], del bombeo, de todo lo que hay allí. Hay que hacer un parking subterráneo, si no no caben tantas plazas. Sobre esa parcela se quiere construir un complejo hotelero, un equipamiento comercial que dé un valor añadido a ese sector y ayude a financiar las obras de La Rosaleda. Con el río hay un proyecto de hacer una gran plaza que conecte la zona Este y Oeste de ese entorno. Todo eso estaba en el Plan Guadalmedina y se potenciará con esa obra. La cubierta del estadio que se ve es transitable, se podrá subir, ver las vistas de la ciudad... Es un proyecto muy interesante y La Rosaleda se podrá disfrutar, se iluminará de noche...", explicaba Salado sobre lo que se pretende construir, al tiempo que señalaba cuál puede ser el precio de la remozada instalación: "La ampliación de las gradas irán con un anillo superior. Se modernizarán las instalaciones para los medios de comunicación. Los datos sobre los costes son de 120-130 millones de euros, aproximadamente. Una vez que salga el concurso dependerá de la calidad de los materiales, de que suban los precios... Si se mete el hotel y demás equipamiento que hemos hablado se puede llegar a los 200 millones de euros de inversión. Las instituciones asumimos un tercio cada una y por eso queremos buscar ese partner a raíz de los valores añadidos que le podamos dar a aquella zona para que contribuyan a bajar nuestra aportación. BlueBay presentó un proyecto para la remodelación de La Rosaleda muy parecido a lo que queremos hacer ahora las instituciones, que es remodelar y que sea un edificio no sólo para entrenar y usar sólo unas horas el día de partido, sino que sea un centro polivalente, donde se pueda hacer conciertos, haya tiendas, instalaciones deportivas abiertas al público, un hotel... Un valor que le pueda suponer ingresos al Málaga y para financiar la remodelación, que vale mucho dinero".

Acerca de que las instituciones, propietarias un tercio cada una de La Rosaleda, vendan el estadio a quien esté interesado, el presidente de la Diputación se mostraba reacio. "Quien quiera comprarlo y pague un buen precio... Tendríamos que recuperar el valor de La Rosaleda, la inversión, para seguir haciendo nuevos proyectos en la provincia y ciudad. Pero tengo muchas dudas, no sé si es bueno, después de la historia del Málaga, que nos desprendamos de este edificio tan singular, situado, perder la titularidad y el control... No quiero tomar decisiones deportivas, pero cuando hay momentos complicados, que las decisiones no sean sólo empresariales, creo que viene bien que estén ahí las instituciones, con más cariño al club. Es más fácil que si te desprendes del edificio", cerraba Salado.