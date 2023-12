El Mundial 2030 abre la vía del Metro a La Rosaleda: "Es lo más lógico"

La posibilidad de que La Rosaleda albergue el Mundial 2030 abre la puerta a que la próxima de las ampliaciones del Metro mire al entorno del estadio y acabe en Ciudad Jardín. Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de Gobierno, afirma que esta extensión "es la más lógica", una vez que ya está proyectada y licitado el primer tramo de las obras hasta el Hospital Civil.

La primera teniente alcalde, en una intervención en Málaga Examen, de Canal Málaga, ha expresado que la ambición del Ayuntamiento es seguir avanzando con las grandes infraestructuras relacionadas con la movilidad sostenible, pero esta "una vez que termine la ampliación al Civil son escasos metros, por lo que lo más lógico es que esta sea la siguiente, sobre todo si conseguimos culminar la ampliación de La Rosaleda".

El del nuevo estadio, según la vocera municipal, "es otro de los proyectos prioritarios" en la aspiración de la ciudad de albergar eventos del Mundial de fútbol y otras grandes citas internacionales. Esta ambición de llegar citius, altius, fortius –más lejos, más alto, más fuerte; que reza el emblema olímpico– les lleva a tener taponado el proyecto en la búsqueda de alcanzar "las máximas plazas de aparcamiento posibles".

Sin embargo, volviendo a la movilidad, Pérez de Siles no ha olvidado el resto de las ampliaciones del Metro de las que se viene hablando, "ambicionamos todos los proyectos de ampliación, que dé servicio a El Palo, que llegue al PTA; pero sin crear falsas esperanzas y nunca mentir a los vecinos", de ahí que haya subrayado la importancia de continuar con los estudios de demanda y subrayando la importancia de que todos ellos estén contenidos el Plan de Movilidad Estratégico de la Junta de Andalucía.

Como ya publicó este periódico, la extensión a Ciudad Jardín es la más interesante con los estudios de demanda ya existentes. "Para analizar prioridades y ver si tengo que hacer una línea u otra, tienes que estimar viajeros por una parte y por otra la inversión, en ese sentido ahora está en marcha la llegada de la línea 2 al Civil, pero sí que existe la posibilidad de seguir extendiendo la línea hacia Ciudad Jardín", apuntaban fuentes cercanas a Metro Málaga. En ese sentido, la justificación es clara: "Sería una relación entre inversión y demanda muy interesante".

La otra coordenada geográfica en la que es más viable seguir creciendo en el futuro ya estaba prevista desde el nacimiento del suburbano: El Palo. La prolongación de la Línea 1 hacia el Este siempre ha estado sobre la mesa, además en distintos trazados, bien soterrada, bien en tranvía.

Sin embargo, tiene un inconveniente: la distancia, “el problema es que no es interesante hasta que no llegas al mismo centro de El Palo, que es donde está la demanda”. Los costes son el principal escollo para la obra, "la captación de usuarios es muy interesante cuando llegas a El Palo, pero no te puedes quedar a mitad, a diferencia de las extensiones de la Línea 2, en las que en cualquier prolongación coges viajeros", afrimaron las citadas fuentes.

En este sentido, se descarta la prolongación hasta Rincón de la Victoria, “son distancias más propias del transporte de Cercanías que del Metro, tanto por lejanía como por cantidad de paradas que no lo haría atractivo”, apuntaron las mismas fuentes.

El PTA, descartado: "Es la menos interesante"

En esta relación de demandantes e inversión, la extensión que sale peor parada de las posibles es la del PTA, "es la menos interesante, la ratio sale muy mal". Esto, se debe a varios motivos. El primero de ellos es que la demanda es "muy reducida y centrada en horas punta y los días laborales, sábado y domingo no hay interés". A esto se suma que justo en los picos de demanda que tendría la extensión "los trenes ya van hasta arriba".