Dos de los hombres más importantes del actual Málaga, Munir Mohand y Alfred N'Diaye, sufren los efectos colaterales del Virus FIFA. Los sufren ellos y los sufren los demás, que no pueden contar con sus compañeros prácticamente nada antes del trascendental Málaga-Sporting de Gijón (Viernes 29, La Rosaleda, 21:00 horas).

Cada uno de ellos va a tener -casi con toda seguridad- que entrenarse en solitario tras volver de sus respectivos compromisos en África con Senegal y Marruecos. El primero en llegar será Munir, que además no tuvo ningún minuto en la cita entre su país y Argentina en Tánger. El portero blanquiazul se entrenará esta tarde por su cuenta.

A Munir ya se le espera para la sesión del jueves. En ella no se sabe a ciencia cierta si estará ya N'Diaye. El Málaga comunicó que el futbolista, que jugó 45 minutos en el Senegal-Mali, llegará muy justo de tiempo y no se puede saber si para entrenarse con el grupo. En el caso de que no esté, tendrá que hacer un plan similar al de Munir y trabajar en solitario.