Munir: "Lo que no mata nos hace más fuertes"

Munir va sumando, como dicen los ingleses, hojas limpias (clean sheets). Dejando la meta a cero es imposible perder. Y el Málaga va en esa línea en este tramo de ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota, con pocos goles en contra, como demostró en Fuenlabrada. Tuvo Munir algún momento de inseguridad por el resbaladizo césped, pero no costó caro.

"Dadas las circunstancias, el campo y el rival, me fui con sensaciones muy positivas. No sé si es bueno o no. Tenemos una ocasión muy clara de Sadiku, un penalti muy claro que no se pita ni se revisa", aseguraba el meillense: "El campo estaba muy blando, en los apoyos era complicado. Cuando querías arrancar, resbalabas. Son cosas del fútbol que vamos a tener. Habrá campos mejores, pero el equipo supo controlar situaciones, ganamos muchos duelos, competimos bien y le metimos mucha intensidad. La portería a cero es clave en esta categoría".

"Llevamos ocho partidos sin perder y es la línea a seguir. Seguir sumando lo más posible. Para nosotros tenemos que ir día a día. En el vestuario lo sabemos, pelear cada partido como si fuera el último", proseguía el cancerbero marroquí.

"Al final, trabajas con personas que tienes cariño y duele, pero son situaciones que no podemos controlar", decía Munir sobre los despidos que ha habido esta semana en el club y el cambio de entrenador, pero aseguró que "lo que no mata nos hace más fuertes. El vestuario está muy unido, más que nunca. La segunda vuelta va a ser complicada. Estamos convencidos de que vamos a hacer un gran final de temporada. El vestuario sólo piensa en el entrenamiento de mañana. Esta es la línea a seguir. Cada punto es importantísimo. La situación del club la reflejamos nosotros en el campo. Vivimos el día a día y no hay más".