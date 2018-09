Las razones del fichaje de Lombán

El fichaje de David Lombán por el Málaga aún no es oficial pero lo será en las próximas horas. El propio Juan Ramón Muñiz, siempre comedido, hablaba en la previa del partido ante el Córdoba de los motivos del fichaje del central asturiano, que ya pasó reconocimiento médico esta mañana en La Rosaleda.

"Al final lo que hablamos durante las jornadas anteriores. La Liga es muy larga y tratamos de que la plantilla esté lo más compensada posible. Había tres centrales más uno del filial, lo que intentamos es cuadrar la situación", razonaba Juan Ramón Muñiz: "Estaba la oportunidad de David Lombán. Viene un poco para ayudar a conseguir los objetivos. Durante toda la temporada va a haber situaciones en las que habrá que usar a toda la plantilla. Hay que combatir con cualquier rival".

Sobre las cualidades de Lombán, Muñiz dijo que "tiene muchos partidos en muchas categorías. Esa situación de presión él la tiene superada. Es un buen compañero, un chico con humildad para ayudar cuando sea necesario. Viene a echar una mano".

Esto implica que Abqar, titular en Copa el pasado martes, jugará con el filial. Habrá cuatro centrales en la plantilla (Lombán, Pau Torres, Diego González y Luis Hernández), más el cable que pueda echar Miguel Torres. "Tiene que bajar al filial, no podemos tenerle parado", argumentaba Muñiz: "No podemos estropear el trabajo del filial. Tenemos a cuatro-cinco jugadores del filial que si los empleamos Dely tiene que tirar de juveniles. Él no pone problema y la gente sube preparada, es la labor del equipo filial. Nunca hay problemas. Lombán se incorpora y Abqar competirá mucho mejor".