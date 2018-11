Muñiz: "Se te queda una cara de tonto que no se te quita en todo el día..."

El Juan Ramón López Muñiz tranquilo y sosegado que acostumbra a asomarse a cada rueda de prensa no se presentó en la posterior al 2-2 que cosechó su equipo ante el Sporting de Gijón. Al asturiano no le gustó el desenlace del encuentro, escapándosele a sus jugadores dos puntos en el último minuto: “Estamos viendo en la categoría estas situaciones, cuando te toca vivirla se te queda una cara de tonto que no se te quita en todo el día...”.

No es habitual ver a Muñiz salirse del guión, pero es normal cierto grado de frustración por cómo sucedió todo en la que fue su casa. “Estas situaciones si son de aprendizaje perfecto, si no... Teníamos el juego y el resultado. Esto es Segunda División. Un partido que tienes ganado y te quitan los puntos en los últimos segundos”, explicaba el técnico blanquiazul, dando un pequeño toque de atención a los suyos. Esto no se puede repetir.

El análisis del encuentro, con el punto ya en el bolsillo, era positivo para Muñiz, aunque con muchas dudas. Sumaban, pero... “Contento porque sumamos. El equipo tenía la victoria en la mano, pero eso se consigue cuando el árbitro pita el final. Pero no estoy contento. Cuando tienes los tres puntos ganados es una pena perderlo en los últimos minutos. Tenemos que ser exigentes. Es un punto pero el equipo hizo el trabajo para llevarse los tres puntos. Lo teníamos en la mano, pero no te das cuenta y te lo quitan. No podemos permitirlo”, seguía el gijonés, que no entendía cómo podía haber perdido los tres puntos su equipo.

Pero el entrenador blanquiazul no quería dejar pasar la oportunidad del aprendizaje, y valorar cómo había transcurrido el encuentro, comprometido por diversas bajas de calado. “Esto tiene que reforzar al grupo”, decía el gijonés, que vio muy competitivo a su equipo: “Demostramos que ser un equipo. La alineación es indiferente. El equipo está por delante. Demostramos tener a jugadores competentes. Tenemos que irnos satisfechos por el juego y por el resultado”. En esa misma línea, destacó positivamente a las novedades en el once: “Demostraron que pueden participar en cualquier momento. Estoy satisfecho. Para mí es importante. Si queremos competir tenemos que hacerlo en equipo. Hubo bajas y no se notaron. Merecimos ganar”.

Muñiz pasó de puntillas con la actuación arbitral, que penalizó al Málaga en el discutible penalti que comete Koné: “Los penaltis son situaciones del arbitraje. Cuando es a tu favor, está acertado, y cuando no, no. Nosotros no podemos solucionar eso y cuando no puedes solucionarlo, mejor no opines”.

“Al final, cuando llegas al final del recorrido, si consigues el objetivo bien, si no, nada. Consigue los puntos donde puedas, en casa o fuera, da igual. Pero llega al final con los necesarios. Lo importante es llegar”, espetó para cerrar su locución Muñiz, que ve importantísimo seguir sumando fuera de casa...