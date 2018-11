Muñiz: "Hay una tensión tremenda y solo estamos en la jornada 12"

Juan Ramón López Muñiz compareció ante los medios dos días antes del choque de esta decimotercera jornada de LaLiga 1|2|3. El Málaga visita El Molinón este domingo (18:00) donde espera el Sporting de Gijón, que ha comenzado con muchas dudas y arrastras semanas sin vencer, algo que genera mucha exigencia a todos: "Estamos en la jornada 12 y hay una tensión tremenda. No me quiero imaginar en la jornada 35. Se puede hablar incluso de necesidad".

"Los clubes si no son capaces de ascender parece que no hay futuro. Los clubes tienen que estar planificados para que sobrevivan en la categoría que estén. Hay mucha diferencia entre Primera y Segunda en el aspecto económico, sí. La jornada pasada se vio en Pamplona y en cuatro partidos más. La sensación es de inmediatez, pero esto es más a largo a plaza, de regularidad", explicaba el gijonés, que señalaba la panacea para evitar esa tensión: "Una de las cosas más importantes que requiere la temporada es calma, tranquilidad y buen trabajo. Ahora que cada uno opine lo que quiera".

El técnico blanquiazul despejó dudas con los tocados de esta semana, dejando claro que entrenaron con normalidad Diego González y Juanpi, y recalcó el buen estado de forma de Dani Pacheco. "Tocamos madera", expresaba. Además tocó otros temas.

Semana complicada

"Lo habitual de todas las semanas. Durante la semana pasan cosas. Hay movimientos como en cualquier otro sitio. Lo que sucede es normal en una temporada difícil y dura, en la que los partidos son muy igualados. Todo lo que pasa es normal: lesiones, sanciones, jugadores recuperados... Los partidos los preparas semanalmente. Es todo a muy corto plazo".

Conclusiones de El Sadar

"El equipo tiene cosas muy buenas. Compite en cualquier campo, no se arruga. Tuvimos hasta el minuto 80 el partido muy favorable. Las expulsiones marcaron la trayectoria del partido. Tenemos que seguir mejorando, entrenando y pensar en el siguiente partido. Ningún partido te soluciona nada. Todo lo que ha pasado hay que darlo con normalidad, como una fase más de la temporada. No hay que mirar para atrás, es pensar en situaciones que no podemos resolver".

Muchas bajas

"No es el once más fácil de hacer. Los que salgan van a competir. No te acuerdas de los que no pueden jugar, es como si piensas en los que no están en tu plantilla. Es lo mismo. Es un parte más de la temporada, durante esta tenemos que tener una plantilla compensada. Siempre decimos que queda gente que puede jugar, por ello afrontamos este partido con normalidad. No podemos pensar en lo que pudo haber sido. El equipo va a competir y queremos traernos los tres puntos a Málaga".

Sporting de Gijón

"Es un equipo en la misma situación que nosotros. Con necesidad de puntos. En una situación que no es grave para los de fuera pero allí existe esa necesidad de puntos. Llevan muchos partidos sin conseguir los tres puntos. Todos los partidos son complicados, este es uno más. Es un equipo con una gran afición y un gran estadio. Va a permitir hacer un buen fútbol. Sabemos que enfrente que intenta lo mismo y es un buen equipo".

Volver a El Molinón

"Vuelves a tu ciudad, donde viviste, donde nací. Me crié con mi padre allí. Es una situación rara. En ese campo estuve muchos años. Antes de trabajar era mi entorno habitual, desde los siete años a los 21 que pude jugar. Se echará mucho de menos al Brujo, a Quini. Para mí es una gran falta, que desde que pasó lo notas. Cuando llegas a Gijón y no está él. Aunque todo esto queda de lado cuando sales al césped. Los recuerdos y el pasado nunca es prioritario. El Sporting me dio muchas cosas no solo en lo profesional, si no en lo personal también. Si tengo valores todo lo he conseguido gracias a lo que me inculcaron en la escuela de fútbol de allí".

Sin N'Diaye ni Adrián

"El lado bueno es que pueden descansar. Es cierto que hay bajas pero hay otros jugadores que van a competir al mismo nivel. No hay problema. La vida siempre sigue, nunca para. No vamos a pensar en lo que no tenemos, sí en lo que tenemos".