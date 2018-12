Muñiz: "No creo que haya sido peor partido que otros ganados"

Muñiz apareció con semblante serio en la sala de prensa Juan Cortés. El técnico asturiano compareció ante los medios tras la primera derrota en La Rosaleda. El cuadro blanquiazul encadena una mala racha de resultados, pero ello no supone motivo de preocupación para Muñiz. “Cuando empiezas la temporada sabes lo que te puede ocurrir, esto está dentro de lo normal. Tenemos claro que solo hay una manera de que lleguen los resultados, que es trabajar y preparar el siguiente partido para poder competir. Ni una derrota nos va a hacer arrodillarnos, ni la victoria que el ánimo salga desmedido”, explicó el preparador malaguista. “Llevamos un tercio de temporada, la posición no es mala y seguiremos peleando para que sea mejor. Nadie nos había dicho al principio de pretemporada que seria fácil. Sabíamos que sería un camino de espinas y no tenemos que estar decepcionados. Cuando ganábamos partidos seguidos no pensábamos que estábamos ascendidos”, continuó explicando Muñiz.

Sobre la lectura que hizo del partido el técnico malaguista, se puede resumir en la igualdad entre ambos conjuntos. “Hablamos que hoy el Granada era un buen equipo y nos costaba llegar al área. Gustavo tuvo una ocasión al empezar, la de Ontiveros luego y otra de Gustavo. En otros partidos que hubo las mismas ocasiones ganamos, no creo que haya sido peor partido que otros ganados. Tenemos que ser consciente que estamos en un grupo de equipo que se mueve en un punto arriba o abajo. Ese tiro otras veces favorece y hoy ha sido a ellos, toca felicitarles”, relató Muñiz. El técnico malaguista fue cuestionado sobre si se resignaban a la igualdad de la categoría, como el motivo de los últimos resultados: “No nos resignamos a nada, trabajamos para llegar preparados. Hacerlo seria de perdedores. El ganador no fue mejor, pero los pequeños detalles se decantaron de su lado. No vamos a dramatizar, ni pensar que no vamos a ganar a nadie”.

Cambio de Ontiveros

“No voy a explicar los cambios, se hacen porque es oportuno y otro compañero va a aportar. Estamos aquí para tomar decisiones”, fue la contestación de Muñiz sobre el cambio de Ontiveros con un tono serio. En una categoría que no espera a nadie, estos últimos resultados están mermando al Málaga en la clasificación. Muñiz explica si el equipo se ha estancado: “No hay motivo para ello. El equipo ha estado serio y disciplinado. El rival trabajo muy bien el aspecto defensivo. Ellos no tuvieron precipitaciones y cuando había que pegar pelotazos lo hicieron. Fue un partido muy parecido, ya que somos dos equipos muy similares. Dejamos pocas ocasiones y cuando tienes una es una pena porque sabes que vas a tener pocas”.

En las primeras jornadas Muñiz contaba con un amplio abanico de jugadores en la banda, pero poco a poco se ha ido viendo reducida su posibilidad de elección. El asturiano no se mostró preocupado por esta situación: “Hay jugadores que tienen que coger poco a poco el estado de forma. La solución a todos los problemas es pensar en el siguiente encuentro”. “No hemos llegado a la mitad de la temporada y la posición en la tabla no es mala. Igual nos pudo la euforia al principio o ahora entra pesimismo. Las cabezas tienen que estar despejadas. Haremos todos los esfuerzos para estar arriba y los jugadores vana a competir”, aseguró Muñiz.

Mensaje a la afición

Por último, el inquilino del banquillo de La Rosaleda lanzó un mensaje a la afición: “Es importantísimo que todos vayamos de la mano, que exista tranquilidad en lo bueno y lo malo. Tiene que haber normalidad y saber de la dificultad que hay con 18 equipos que aspiran a ascender”.