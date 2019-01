Muñiz: “No podemos caer en el error de confiarnos ante el Reus”

Pocas veces una rueda de prensa previa a un partido se centró en la posibilidad de que se juegue o no el encuentro. El Málaga recibe al Reus, al menos de momento, con la incertidumbre que llega desde el equipo catalán sobre la posibilidad de no disputar el choque. Muñiz compareció ante los medios en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, para analizar la situación. “Lo afrontamos de manera normal. Nosotros no entramos en la situación de lo que puede pasar, sería un error. Preparamos el partido para estar lo mejor posible, son tres puntos importantes y no podemos caer en el error de confiarnos”, fue el primer análisis que hizo el preparador asturiano sobre todo lo que envuelve el partido ante el Reus.

Para Juan Ramón Muñiz se trata de un partido igual de importante que el resto, por lo que no se fía del rival: “En un buen equipo e hizo buenos partidos a lo largo de las últimas jornadas, por ejemplo ante el Osasuna y el Alcorcón. Afrontamos el partido con cero confianza”. Además, el técnico malaguista destacó que la clave es mantenerse al margen para afrontar lo mejor posible el partido: “Por suerte no he vivido esta situación. Es extraña. Intentamos mantenernos al margen, lo demás puede ser un error. Es un partido en el que van a haber once jugadores enfrente y no tenemos que estar nerviosos. Si queremos ganar, habrá que hacerlo bien”.

El entrenador malaguista siempre ha sido un firme defensor de la mejoría que se ha producido en la Segunda División, con controles que evitan el endeudamiento de los equipos. Sobre esta defensa fue cuestionado Muñiz: “Siempre lo comenté, es una pena y la categoría no se merece esta situación. Ha mejorado en muchos niveles, por lo tanto creo que la categoría no se merece esto. Años anteriores veíamos muchos problemas, que ahora no se ven. Todo eso es positivo, cada uno tiene que gastar lo que ingrese no más, ya que todo lo demás es generar deudas y traer problemas. Al hacer el equipo se nota que hay límites que tienes que respetar”.

“Si paran el primer minuto, es una decisión de los jugadores. Ellos tendrán que ver en ese momento, los jugadores son compañeros”, analizó Muñiz sobre una posible protesta del Reus durante el encuentro. Además, añadió: “Al final todos sabemos la situación del Reus, la Federación y AFE son los que tienen que solucionar el problema. Somos ajenos a cualquier información de plante por parte del Reus, si están a las 20:00 jugaremos”. Igualmente, el dueño del banquillo de La Rosaleda es consciente de que el aficionado saldría perdiendo si el partido no se disputa: “Lógicamente estamos en unas fechas que muchos tendrán planes familiares para venir. Es una pena que ocurra en una categoría como Segunda”.