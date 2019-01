Muñiz quiere competir

La situación que atraviesa el Reus y la incertidumbre sobre la disputa o no del encuentro han sido el foco de atención malaguista en las últimas semanas. Sin embargo, la rueda de prensa de Muñiz dejó más apuntes en clave blanquiazul. El técnico asturiano se mostró preocupado ante la posible falta de ritmo competitivo que tendría el equipo, en el caso de que no se jugase el partido ante el cuadro catalán. “Intentaríamos compensar con entrenamientos y situaciones que se den en cada momento. Mañana si no jugamos, planificaremos para que la situación de estar parados no ocurra”, relató Muñiz.

Una de las buenas noticias que ha traído el año nuevo para Muñiz, sin duda, ha sido la vuelta al trabajo de Luis Hernández. Sin embargo, el asturiano quiso ser cauto a la hora de incorporar al defensor madrileño al once titular: “Lo incorporaremos progresivamente, no vamos a arriesgar ninguna situación en la que pueda recaer. Habrá que ver la situación con el cuerpo medico, no vamos a cometer ningún riesgo. Quedan muchas jornadas y jugarán los que estén al 100%”.

En la misma línea apuntó sobre Ontiveros, que lleva dos días entrenando en el gimnasio por un golpe en la rodilla. “Quedan más de 24 horas para el partido y mañana haremos un pequeño entrenamiento en el que valoraremos. Participarán los que estén al 100%, su situación no es grave son molestias en la rodilla, pero que por precaución ha parado”, explicó sobre el atacante marbellí.

Mercado de fichajes

El mercado de fichajes fue uno de los temas que saltaron a la palestra, ante la inminente llegada de Seleznyov a tierras malagueñas: “Sólo me preocupa el Reus y no quiero distraerme en jugadores que no están. El lunes hablamos sobre posibles llegadas. Lo que intentamos es llegar preparados para afrontar un partido difícil”.

Por último, Muñiz fue cuestionado sobre la situación de Hicham, que ha perdido peso en la presencia con el primer equipo y al que parece que le ha adelantado Hugo. “Hay muchas situaciones que influyen. Valoramos trabajo, entrenos y disposición hacia la plantilla. Del filial subiremos a los que merezcan estar en el primer equipo. El que está es porque se lo ha ganado”, sentenció el técnico malaguista.