Muñiz: "Todos los delanteros nos van a dar muchas alegrías"

Juan Ramón Muñiz tuvo una peculiar celebración de su 50 cumpleaños, lo hizo en la sala de prensa Juan Cortés con motivo de la previa del choque ante el Osasuna. El Málaga se enfrentará mañana, 18:00 horas, en El Sadar a otro histórico de la Primera División en las últimas décadas. El club le entregó una tarta al final de la rueda de prensa para celebrar su particular efeméride.

🎂🎂 Sorpresa del club a Muñiz por su 50 cumpleaños pic.twitter.com/VVxeZbi637 — malagahoydxt (@malagahoydxt) 2 de noviembre de 2018

Pero Muñiz habló básicamente, como es lógico, del partido ante Osasuna. "Va a ser un partido difícil, en campo complicado y ante un equipo que es muy completo. No hay dudas de que van a estar peleando en las posiciones altas de la clasificación”, analizó Muñiz.

Con un gran inicio de temporada, contando por victorias todos los partidos disputados en La Rosaleda, es normal que los equipos comiencen a colocarle al Málaga la etiqueta de favoritos. “A veces al rival le interesa que vayas de favorito. Lo que no exige esa etiqueta es dar un plus. Ante un buen equipo, tienes que estar a un gran nivel para ganar el partido”, destacó el asturiano.

MCFTV| En la plantilla tenemos como tradición recibir a los cumpleañeros con este pasillo... ¡y el míster no podía ser menos! 😄 ¡Felicidades!#FamiliaMalaguista pic.twitter.com/lOiDcQuV2g — Málaga CF (@MalagaCF) 2 de noviembre de 2018

El entrenador del Málaga, fue cuestionado sobre si el del lunes ante el Numancia fue el partido que más le gustó de lo que va de curso. “He acabado contento de la mayoría de los partidos. Unas por actitud y otras por resultado e incluso ambas en el mismo partido. El equipo tiene muy buen nivel y el lunes vi cosas muy buenas, la afición disfrutó y siempre que ocurre eso acabas satisfecho. Tenemos que mantener la regularidad, que es lo que da el éxito a largo plazo”, razonó.

Si algún pero se le está poniendo al Málaga, es la de mostrar una versión más intensa en casa que a domicilio. “No difiere nada jugar dentro o fuera de casa, ya que siempre tienes un rival enfrente. La racha de victorias es porque se ha hecho un buen trabajo. Llevábamos once jornadas y hemos visto grandes partidos. Siempre hay que darle mérito a todo lo que consigues”, confesó Muñiz.

“Lo que brilla en un equipo es el conjunto, el trabajo es el éxito. Koné y Blanco son dos jugadores diferentes que pueden ayudarnos mucho”, explicó Muñiz sobre la pareja de ataque que jugó ante el Numancia y que tan buen resultado dio. Además, destacó a sus otros atacantes: “Añadiría a Héctor y Harper, ya que todos nos van a dar muchas alegrías. Los cuatro tienen cualidades muy beneficiosas para el equipo y poder ayudarnos”. El fuengiroleño estará de baja varias semanas más, según confesó el técnico.

Con motivo de su 50 cumpleaños, Muñiz habló sobre lo que pide con motivo de tan señalada fecha: “Los mejores regalos son cuando llegas satisfecho de un encuentro y has conseguido puntos. No se trata de pedir, lo importante es el trabajo. Lo que pido es tener salud y seguir viéndonos aquí dentro de muchos años”.

Por último, el técnico asturiano confesó su perspectiva de futuro en los banquillos: “Duraré entrenando lo que me dejen, el final no lo elegimos los entrenadores. No me voy a preocupar de una situación que no puedo controlar. Tienes que tener claro que algún día llegara el parón y hay que disfrutar todas las etapas de la vida”, reseñó el asturiano.