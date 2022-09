Murillo, del debut con el primer equipo a Torredonjimeno en 24 horas

David Murillo se estrenó con el primer equipo este sábado y 24 horas después vuelve a bajar con el filial para la tercera jornada de Tercera RFEF que disputa el Atlético Malagueño en Torredonjimeno. El central, que jugó de lateral diestro y se mostró nervioso en su primera puesta de largo con los mayores, es titular con Funes un día más tarde.

También destaca en el once de Funes Víctor Olmo, hasta el momento inédito con el filial pero que vuelve a la rueda con la llegada de Pepe Mel al banquillo. El lateral, denominado Pepino por el propio Guede, fue uno de los jóvenes que agarró y subió el argentino desde su llegada. Misma situación para Dani Lorenzo, que estuvo convocado y juega de inicio por primera vez este curso con el filial. Los únicos canteranos citados ayer que no bajan con el filial son Moussa, que jugó los 90 minutos, y Loren, que no saltó al verde.

El resto, jugadores habituales para Funes. Este es el once del Atlético Malagueño en Torredonjimeno: Carlos López, Murillo, Paco, Juanmita, Álex Rico, Arriaza, Jesús, Rafa, Chupete, Víctor Olmo y Dani Lorenzo. El filial busca su primera victoria de la temporada tras una derrota y un empate en las dos primeras fechas.