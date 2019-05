La sensación de los jugadores del Málaga no era positiva al acabar el partido. El equipo acaba, por primera vez desde que comenzó la competición, fuera de los puestos de liguilla de ascenso a Primera. Y quedan cinco jornadas sólo para el final. También había cierta desazón con la labor arbitral.

“El sentimiento es de decepción, vinimos para ganar los tres puntos. Intentamos llegar al área rival muchas veces y no pudimos meter el segundo gol. Ahora hay que seguir trabajando y ganar al Oviedo”, decía N’Diaye, que defendía con vehemencia el partido realizado por sus compañeros en el Carranza: “Tuvimos el balón mucho tiempo y al final nos pitan el triple de faltas del rival. No es lógico. Tuvimos el 70% de posesión y el triple de faltas... No es lógico. No quiero ser sancionado, pero a veces es... Prefiero no hablar con los árbitros porque me sacan tarjetas y no merece la pena”.

“Nos quedan cinco partidos y estamos ahí. La cosa está clara, debemos ganar en casa, perdimos muchos puntos en La Rosaleda y ahora ya no se pueden escapar más. Cada partido es una final y hay que ganar. Hemos hecho un buen partido, hemos tenido más posesión. El empate es justo pero ellos compiten bien y ahora cuesta ganar partidos”, dijo.

“El gol fue importante, hay que marcar, no hay que fallar. Los mediocentros debemos ayudar a marcar goles a los delanteros”, cerró N’Diaye sobre el gol que abrió el marcador, que, por infortunio, no valió para ganar el partido, sino sólo un punto. El senegalés estuvo activo para llegar al área y también bordeó alguna ocasión más clara.