Se pincha la burbuja del Málaga. Ya está fuera de la zona de play off. Primera vez en lo que va de temporada. Ya no es que carezca de colchón, es que no depende de sí mismo para recuperar la categoría perdida. Siendo sinceros, no está haciendo méritos para ello. También se pincha la burbuja de Víctor, que tuvo un estreno espectacular pero ante los dos rivales directos que se le han puesto delante no ha sido capaz de encontrar fórmulas para mejorar la eficiencia de un conjunto blanquiazul que se parece al de todo 2019 cuando le rascan un poco las paredes.

No obstante, el fútbol es lo que es y quien quiera explicarlo se equivoca. La prueba es el primer gol del Málaga, en el que casi nadie hizo bien lo que tenía que hacer, pero que terminó donde cuenta. De un córner favorable al Cádiz, Keidi Bare recuperó y montó una contra. Tras recibir una falta durísima, el testigo lo tomó Cifu, que conectó con Adrián. El madrileño encontró de forma poco ortodoxa a Renato Santos. El luso disparó, no parecía la mejor opción ni ejecutó bien, pero resulta que Cifuentes despejó donde no debía y N'Diaye, que llegaba como un bisonte, le dio el suficiente vuelo al balón para que el tanto subiese al marcador.

Pero el desacomplejado equipo de Álvaro Cervera supo recomponerse. Sin urgencias, sin cambiar el rictus, el Cádiz mantuvo su plan. Balón para el Málaga pero presión desde la salida, haciendo que los de Víctor tocaran y tocaran pero a 70 metros del meta amarillo. Los blanquiazules tuvieron serios problemas para encontrar vías donde dañar a los cadistas salvo algún balón a la espalda de Sergio Sánchez y una jugada de Ontiveros, objeto por otro lado de varias faltas durísimas.

El criterio de faltas y tarjetas del colegiado tendía a casero. Tanto es así que regaló a Aketxe la ocasión de igualar el encuentro con su incomparable zurda. Todo por una falta que no fue tal de Keidi Bare, que para colmo se llevó la amonestación. Al borde del descanso, Machís ganó su primer reto a Cifu y generó una ocasión que desbarató Munir con cierto apuro.

El Málaga tenía que encontrar soluciones para dañar el armazón del Submarino, que dio la sensación durante 45 minutos de saber mejor lo que quería y cómo conseguirlo. Víctor no hizo su primer cambio hasta el 75’, y fue para preservar el 11 contra 11 porque Keidi estuvo cerca de ver la segunda. Tampoco el Cádiz hizo mucho más en todo el tramo. La de Jovanovic (66’) por la de Adrián (72’).

Era sorprendente que Víctor no usase su última bala para tratar de llevarse un partido en el que todo lo que no fuera el triunfo te dejaba fuera de la zona de play off. Decía que quería (y se podía) ganar todo lo que quedaba de Liga. De momento, más discurso que acción. Segunda rompe teorías a diario. Y burbujas.