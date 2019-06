Alfred N’Diaye apura sus días con el Málaga en esta temporada. En la recta final, poco antes de irse a la Copa de África con Senegal, deja detalles de jugador que marca diferencias. Gol ante el Albacete que ayuda al equipo a conseguir de manera matemática su pase a los play off. "Estoy muy contento, estamos tercero y con los play off seguros. El partido fue muy duro, con el calor aquí en Albacete, el ambiente... No enfrentamos un gran equipo. Partido duro pero hicimos un gran trabajo. Ahora tenemos todo en nuestra mano. Estamos terceros y tenemos ventaja de campo para play off, que es muy importante. Peleamos por eso", dijo en zona mixta el centrocampista blanquiazul.

Se felicita de la capacidad del Málaga para sobreponerse a las circunstancias. "Poco después de mi gol a Gustavo le sacan la roja y es todo mas complicado. Sacamos mucho carácter y es bueno ir a los play off con esto. Creo que todo el mundo hizo un trabajo gigante y demostramos mucho carácter”. Sobre Ontiveros, más flores: "Es increíble, Ontiveros tiene mucho talento, lo demuestra cada semana y estoy contento para él porque lo merece”.

Eso sí, N’Diaye no quiere hablar de rivales para la promoción aún. “En los play off de ascenso todos los partidos son así, mucha intensidad, los partidos son muy duros. Creo que tenemos confianza y estamos haciendo una buena racha. No somos favoritos, creo que no hay favoritos en play off. Hay cuatro partidos y hay que ganar los cuatro. Albacete buen equipo, Mallorca, Cádiz también... A ver qué va a pasar. Estamos con confianza".

También felicitó al Granada por su ascenso: "El Granada ha hecho una buena temporada y merece seguir. Nosotros estamos en el camino para subir, si seguimos esta racha veremos qué somos capaces de hacer".