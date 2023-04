Nabil Baha: "Me duele en el alma ver al Málaga así"

Nabil Baha pasa unos días por Málaga, ciudad que le marcó y donde tiene proyectado volver. Ahora es seleccionador sub 16 de Marruecos pero sigue la actualidad blanquiazul regularmente aunque no viendo tantos partidos como quisiera. La conexión se mantiene y lamenta el momento histórico que se atraviesa.

“Como profesional y como persona que ama este club, me duele en el alma ver al Málaga ver luchando por no bajar a tercera, me duele y no quiero ni pensarlo”, dijo en una entrevista en La Jugada de Málaga de Canal Sur Radio, donde derramó nostalgia: “Fue una época muy buena a nivel futbolístico, dejé muchos amigos, me casé aquí, mis hijos nacieron en Málaga, es una ciudad que me ha dejado una marca muy grande en el corazón y tengo la intención de volver a vivir en Málaga, que para eso tengo mi casa aquí, donde quiero vivir en un futuro. La vida nunca sabes dónde te lleva. Yo ahora mismo soy entrenador y siempre he dicho que uno de los sueños que tengo en mi vida es volver a este club y no me escondo”. Mientras trabaja con la federación de su país también continúa con su propia formación orientada a los banquillos después de varios años como segundo de Regragui, ahora seleccionador marroquí.

De regreso al Málaga, Baha sí detecta factores estructurales como causantes de la situación actual: “La explicación es que llevamos ya varios años luchando para no bajar y se veía venir. La suerte iba a cambiar. Yo creo que en algún departamento no se han hecho las cosas bien para llegar a esta situación. A principio de temporada yo escuchaba que con esta plantilla podíamos subir a Primera División. Cuando durante los últimos cuatro años tienes problemas internos, ya sabemos los problemas con el presidente, que hay un administrador en el club que lo gestiona todo, es muy difícil que tengas resultados a nivel deportivo. Y este año ojalá que no, pero tiene la pinta de que va a ser muy difícil quedarnos en Segunda División”.