"Eufóricos", así calificaba Nacho Pérez a sus jugadores y cuerpo técnico tras empatar en Lezama, con lo que lograban el pase a las semifinales de la Copa de Campeones, en la Final Four en la que estarán las cuatro mejores canteras de España esta temporada.

"Es un partido contra un equipo que no había perdido ni un partido en casa. Hemos estado apunto de ganarles, quizá ese último gol ha hecho que nos relajemos un poco y han conseguido empatarnos en ese balón parado", comentaba Nacho, que aplaudía a los suyos: "Más allá de esa jugada en concreto, el esfuerzo del equipo ha sido increíble de primera hora, han salido muy enchufados. Sabíamos que en los primeros minutos nos iban a apretar y nos lo iban a poner muy difícil y hemos conseguido adelantarse en el marcador. Eso nos ha dado confianza".

Nacho quedó muy satisfecho por la imagen del equipo, muy visible siempre su filosofía: "Se ha visto durante los 90 minutos nuestra filosofía de juego, no hemos renunciado a apretar arriba, a ir a ganar el partido, no hemos especulado con el resultado. Solo nos hemos metido atrás cuando el rival ha empujado, con el marcador, la situación y jugar en su casa. Nos han metido ellos, no porque hayamos replegado".

"Es una pasada estar entre los cuatro primeros. Hay que valorar el esfuerzo de los chicos, por la situación del club, por el tema económico y de las fichas, que no ha sido fácil", concluía al respecto Nacho, que está completando una temporada brillante.

En las gradas estuvo apoyando y siguiendo el partido Duda, director de La Academia. Además, tras el encuentro dejó también sus palabras de enhorabuena Manolo Gaspar, director deportivo de la entidad. "Fase final más que merecida. Felicidades a toda la expedición, os merecéis seguir soñando", comentaba el paleño en sus redes sociales.