Después de conseguir un triunfo importante y notable ante el Athletic Club de Bilbao, el entrenador del Málaga CF de División de Honor Juvenil, Nacho Pérez, realizó su particular valoración del encuentro: "Buen resultado, pero podía haber sido mejor, hemos tenido alguna ocasión que otra clara pero no ha querido entrar. Hay que estar contento con el resultado pero también con la imagen, la entrega, el esfuerzo y el sacrificio que han hecho los chicos en el partido. La gente que ha podido venir o verlo por televisión creo que habrá disfrutado”.

“Lo que más me ha gustado es que nunca han bajado los brazos. Siempre han luchado. Ellos tuvieron una ocasión al principio, pero nosotros hemos seguido con nuestra estrategia de partido de principio a fin y nos salió bien”, comentó Nacho, que añadió: "Lo habíamos hablado. Era importante no encajar gol por el valor doble de los tantos fuera de casa. Era uno de nuestros objetivos hoy y lo hemos conseguido. Luego, si podíamos obtener alguna ventaja, pues mejor, como así ha sido. Esos dos goles nos van a dar algo de tranquilidad pero no hay que confiarse, porque ellos estoy seguro de que ellos en su casa van a apretarnos mucho y ponerlo complicado”.

Para pensar en el partido de vuelta prefiere darse unas horas el técnico: “No sé si van a seguir con el mismo dibujo o van a arriesgar un poco más. Estoy saboreando todavía un poco la victoria de hoy. A partir de mañana nos pondremos las pilas y le daremos vueltas junto al cuerpo técnico para ver qué opciones creemos que nos pueden plantear y a ver cómo podemos solucionarlo”.

Hay que recordar que gran parte de los jugadores de este equipo están a caballo entre el primer equipo y el Atlético Malagueño: "Hay algunos que no los hemos tenido en el día a día, pero sí hemos conseguido transmitirles cuál era nuestra idea y modelo de juego las veces que han estado con nosotros y lo han captado rápido. Es una suerte para los técnicos del club y mérito de los chicos, que siempre tienen ganas de escuchar y aprender y también sumar como otro más de la plantilla”.

Nacho, que cuenta con el apoyo de viejos canteranos y amigos como Juanma y Calatayud, quiere que los suyos disfruten a la vez que compiten. “El grupo está contento, está con muchas ganas. En principio esté formato no es así. Esta primera ronda es más como la Copa del Rey, que la han quitado. Luego, la Final Four. Los chicos están con muchas ganas, algunos de segundo año como el caso de Cristian se quedaron con mal sabor de boca porque el año pasado se quedaron sin Copa del Rey y Copa de Campeones por la pandemia. Están con muchas ganas de hacer un buen papel porque es la única competición que les queda”, cerró.