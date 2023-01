Nacho Pérez: "Nos duele mucho ese último gol"

Pepe Mel cumplió su segundo partido de sanción en Ipurua por la expulsión ante el Alavés y fue de nuevo su segundo, Nacho Pérez, quien compareció en la sala de prensa del estadio guipuzcoano para valorar la derrota del Málaga CF en tierras vascas.

"Me alegra que me digáis que nos hemos merecido más, que no lo digamos nosotros, que sea gente de fuera que no tiene ningún interés en decirlo, que sea objetivo", valoraba el malagueño sobre la pregunta de un colega local sobre el mayor merecimiento del equipo, que se fue de vacío: "Los datos están ahí. A excepción de los primeros minutos, en los que hemos estado más sometidos y no entramos bien en el partido, es lógico fuera de casa con un equipo de arriba, el resto del partido ha sido muy competido. En la primera parte hemos tenido dos ocasiones muy claras, una de Alfred[Ndiaye] solo delante del portero que la echó fuera y otra de Pablo [Chavarría] de cabeza. Quizá nos podíamos haber ido empate o por arriba. La segunda parte fue más igualada, fue de tú a tú, los dos equipos tuvimos ocasiones y nos vamos mal, después de haber conseguido el empate nos marcan a balón parado. Sabíamos que eran buenos, las estadísticas están ahí, llevaban siete goles a balón parado y nos duele mucho que hayamos recibido ese gol en el córner y que no saquemos al menos el empate".

"Fuimos en todo momento a por el partido, salvo al principio que nos vimos sometidos. Tuvimos ocasiones muy claras en la primera y la segunda, el gol anulado... En todo momento estuvimos metidos en el partido y no se ha visto la diferencia de puntos que hay entre los dos equipos reflejada en el campo", valoraba Nacho, que analizaba la primera impresión sobre los debutantes Lago Junior y Appiah: "A Lago Junior le vi bien, queriendo el balón, dando profundidad, intentó 1x1 y es un jugador que cuando se asiente un poquito más nos va a dar mucho. Appiah tuvo una jugada buena en banda, se fue de dos futbolistas, se la acomodó a su pierna buena y se le fue alto. Está dejando destellos de querer la pelota, de querer demostrar y ayudar. Es lo que necesitamos ahora, gente que venga a sumar. A pesar de no haber comenzado y siendo difícil entrar en un campo como este, la valoración fue muy positiva".

Cuestionado por cómo cambian estas llegadas el panorama atacante del equipo, decía el entrenador malagueño que "teníamos problemas con el juego exterior, no teníamos mucha gente en banda y los que teníamos tenían problemas físicos y no estaban disponibles. Fuimos acomodando a jugadores, como Pablo Chavarría, que se adaptó, lo hizo bien y fuimos dándole continuidad. Ahora, con la llegada de Junior y Appiah, tenemos a más jugadores de banda más los que se han recuperado más los que no es su posición natural pero se adaptaron bien. Tenemos más donde elegir ahora y confiamos en que con todas estas opciones podamos sacar buenos resultados, no sólo buen juego y ocasiones".