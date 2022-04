Nafti, Guede y el galimatías antes del Leganés-Málaga CF

Mehdi Lacen, entrenador del Leganés, habló sobre el Málaga de Pablo Guede, que es una incógnita para casi todos sus rivales ahora mismo. Aun así, tiene buen concepto del conjunto malacitano, al que ya se enfrentó en la primera vuelta con José Alberto López todavía en el banquillo de La Rosaleda.

“El Málaga tiene un nuevo entrenador. Ante el Valladolid fue un primer partido loco, muy bonito para el espectador, encuentro de ida y vuelta, con muchas ocasiones de gol en ambos lados. Utilizó dos sistemas de juego, en el primer tiempo y en el segundo”, comenzó Nafti, que siguió describiendo al rival: “No sé qué tipo de Málaga me voy a esperar, lo único que sé es que es un equipo que tiene un poderío ofensivo, con jugadores con desparpajo, con talento, con desequilibrio en la parte ofensiva. Obviamente nosotros necesitaremos nuestra mejor versión para sacar los tres puntos”.

Nafti no cuenta con Eraso por lesión, pero recupera al malagueño Recio, en quien tiene una gran confianza: “Recio ha completado la semana con normalidad y creo que estará bien. Y también tengo que valorar, por experiencia propia, la participación de Cissé y de Qasmi por el tema religioso, del Ramadán. Por experiencia sé que a partir de la segunda, tercera, cuarta semana, puede haber problemas musculares. Un problema muscular ahora es casi decir adiós a la temporada. Tendré que valorar todo eso. También habrá que ver cómo está Gaku”.

El Leganés estaba llamado a ser uno de los equipos de la zona alta y se pasó media primera vuelta con el agua al cuello hasta que llegó Nafti. “Alguno estará aliviado por vernos lejos del descenso. Otros habrán creído hasta el último segundo, sintiéndolo en el corazón, con dos ocasiones para engancharte… y no es así, te llevas decepción. El mejor tratamiento al que se ha ilusionado durante dos o tres jornadas que se podía enganchar con el playoff, es que ha sido un lujazo, que lo es de hecho poder pensar en el play off estando donde estábamos. Lo digo para el que se quiere aliviar… Eso no quita que quedan siete partidos… y a por el Málaga”, comentó el técnico.

Tampoco sabe si seguirán contando con él con vistas a la próxima temporada, de momento niega contactos con la entidad. “Es que… para mí es un examen cada jornada. Desde mi primer partido. Luego como yo me sienta… es diferente. Pero yo tengo un escudo y tengo que cumplir con mi trabajo. Y de los jugadores no dudo…”, cerró el asunto.