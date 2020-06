Nati Gutiérrez: "La idea es malagueñizar el club"

Nati Gutiérrez se ha convertido en la primera mujer en la historia del Málaga CF en dirigir el banquillo del Málaga CF Femenino. Ex jugadora blanquiazul e internacional. Su empeño por defender los colores blanquiazules y dotar de profesionalidad las bases femeninas del club siempre la han caracterizado. Tiene claro qué tipo de proyecto quiere para el equipo y lo cuenta en los medios oficiales del club.

“La idea es ‘malagueñizar’ el equipo, pero tenemos jugadoras de fuera que se sienten tan malaguistas como otras y quieren continuar sin ser de Málaga de nacimiento. Hay un compromiso y una responsabilidad y a todas las que tienen talento de aquí de la casa se les va a dar una oportunidad”, decía Gutiérrez, que la temporada pasada fue la ayudante de José Herrera y que conoce bien a las jugadoras de la plantilla.

"No dudé del club. Somos un club histórico y hay que ser honesta con la historia. Hay muchas jugadoras que han pasado por el club y muchas personas de cuerpos técnicos que han dado la vida por este club. Confío y creo que la gente de la casa vamos a conseguir que esto vaya hacia adelante”, dice Gutiérrez, consciente de que viene una época complicada económicamente: “El apoyo de Manolo Gaspar y de José María Muñoz yo lo noto. Hay una inyección de confianza y creen en el proyecto y quieren que estemos todos más integrados. Hay que acordarse de que somos el Málaga, hay que tener esa memoria. El compromiso es en mayúsculas y no debemos perder la fe. La ilusión, tener conocimientos, querer ser profesionales, querer aprender a diario. El hecho de que te den oportunidades más altas no quiere decir que yo no vaya a seguir aprendiendo”.

“Nunca hay que perder la fe, el compromiso y la memoria. A mí me encanta ponerlo en redes sociales y hay que tenerlo presente. Cuando te dan la oportunidad de trabajar con el club hay que transmitirlo a los aficionados y futuros seguidores del club", sentenciaba la entrenadora malagueña.