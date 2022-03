El entrenador del Málaga CF, Natxo González, atendió a los medios de comunicación antes del encuentro que su equipo tiene que disputar este próximo domingo ante el Amorebieta. La línea de su discurso siguió siendo la misma: "Optimista y trabajando para poder ganar independientemente del rival y de su situación. Para estar libre de cabeza y que te lleve a tomar buenas decisiones, no hay que tener la cabeza donde no merece la pena. Nuestra única preocupación debe ser pensar en qué hay que hacer para ganar, eso es lo más importante”.

Claro, como es normal, se le cuestionó sobre esa última afirmación: “Si tuviera la respuesta… Creo que seguir consolidando ciertas cosas y, principalmente. Como dije la semana pasada es difícil convencer a alguien cuando no ganas. Defensivamente el equipo está siendo fiable y regular. Es verdad que seguimos encajando, pero en los datos de los tres últimos partidos nos están tirando menos, lo malo es que los tiros que van entre los tres palos van dentro. La evolución es clara, también estamos rematando cada vez más y sobre todo entre los tres palos. A balón parado también generamos peligro y defendemos mejor. Manteniéndonos en esta línea. Nos está faltando un porcentaje de suerte”.

Intentó el técnico vitoriano agarrarse a algún matiz positivo tras la reciente derrota ante el Cartagena: "Fue un palo duro, siempre tenemos un plan de partido y el otro día no salió como esperábamos. Pero simplemente hay que darle la vuelta, analizar qué nos pasó, qué no hicimos bien y a pensar en el partido del Málaga, que sabemos de la trascendencia que tiene y la importancia de sumar los tres puntos. Está claro que a nadie le gusta perder y más de la forma que fue el otro día. Quizás nos venga bien un aviso así para a partir de ahora volver a la inercia que teníamos antes y plantear los partidos de otra manera. A seguir en esa línea”.

“Sabemos que es un partido importante, que necesitamos conseguir la victoria y el equipo va a salir bien, fuerte, mentalizado. Ayer descansamos y desde hoy estamos pensando única y exclusivamente en el partido. Con ganas después del palo del otro día de darle la vuelta a la situación volver con mentalidad ganadora a intentar meternos otra vez en la pelea”, comentó acerca del duelo del domingo en Lezama.

El Amorebieta es un conjunto al que ni le importa darle el balón al rival, pero Natxo no está claro que así vaya a suceder ante el Málaga. “No creo que sea el caso, yo prefiero que nos la entreguen. Van a salir a 150 pulsaciones, intenso, nos apretará arriba y no nos dejará jugar. En casa el 80% de los goles los mete en la primera media hora. No creo que nos permitan estar tranquilos y tener la posesión. No es el guion de partido que tengo en mi cabeza”.

Mensaje al vestuario

“Le estoy dando importancia a cualquiera de los partidos, no le doy más. Lo mismo de la jornada 1 hasta la 42, así entiendo yo el juego y el fútbol. Si estamos todos días pendientes de la clasificación o dónde nos ponemos si ganamos… No me sirven las especulaciones, quiero que cada partido sea el más importante de nuestras carreras. Esa es mi posición. Sufrimos mucho castigo y se va acumulando. Al día siguiente todos con mala cara. Tienes que venir limpio y centrarte en el siguiente reto. Ilusionarte. Es lo que uno transmite y lo que pretende que entienda el jugador. El domingo va a ser otra batalla a nivel emocional. Desde el club se hizo un encuentro con los jugadores para trabajar diferentes aspectos, la semana pasada. Es importante el aspecto emocional".